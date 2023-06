Vanesa Martín fue la encargada de dar el pregón del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla. Su discurso fue muy aplaudido, y este martes ha sido invitada a Así es la vida, el programa de tardes de Telecinco.

Sandra Barneda le ha preguntado por esta experiencia. "Cuando me lo plantearon me hizo mucha ilusión. Lo que tuve claro cuando dije que sí es que no iba a pasar de puntillas, que iba a ir con todas las de la ley para delante y creo que me mojé en muchos terrenos", ha contado la cantante.

La malagueña ha continuado contando: "Fui bastante clara y fue un día precioso. Por lo que he ido leyendo y por la gente allí fue muy bonito desde allí". En cuanto a si le costó escribir su discurso, ha relatado: "Me costó utilizar las palabras justas. Yo decía 'normalidad', pero es 'naturalidad'".

"Todavía hay gente que no lo entiende, y dije en el pregón que hay que respetar que cada uno lo cuente cuando encuentre las condiciones para hacerlo. Todo es mucho más sencillo: es respeto, tolerancia y libertad", ha manifestado Vanesa Martín.

En cuanto a que se le añada "el subtítulo" de su sexualidad, ha expresado: "Llevo muchos años dedicándome a la música y por eso prefiero que se hable de mi profesión y no de mi vida privada, cosa que a otros compañeros no se les preguntan, por el machismo".

"Siempre voy a defender que vivo libremente, y que hago canciones para gente con sensibilidad y compromiso social", ha lanzado desde el programa de Telecinco.