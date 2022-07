Noelia Moya se defiende de las acusaciones de infidelidad a Carla Flila y se convierte en un meme de Twitter: "No le puse los cuernos"

Noelia Moya y Carla Flila se han convertido en las protagonistas indiscutibles de las redes sociales en los últimos días por una sonada ruptura tras seis años de relación pública.

La influencer Carla sorprendió a su gran número de seguidores este fin de semana al confesar que había roto con Noelia después de que esta le hubiera sido infiel en las últimas semanas.

Desde entonces, el enfado de muchos que seguían a la pareja por redes desde hace años ha sido dirigido a Noelia por su supuesta traición. Por eso, finalmente la joven catalana ha decidido defenderse.

En sus historias de Instagram, ha contraatacado contra Carla criticando la manera en la que ha hablado de cosas privadas de la pareja que "no hacía falta". También, ha dado su versión de la pelea en la discoteca del pasado fin de semana que desató la ruptura definitiva.

"Carla me dejo nada más llegar a Madrid", ha revelado: "Y eso no justifica nada, pero el resto no es verdad. Yo me fui de la fiesta, pero no para estar otra. No estaba a gusto y sí, me fui con Carmen y con sus amigos, pero yo esa noche dormí en el sofá y no con otra".

Así señala directamente a la tercera persona involucrada en la ruptura: Carmen, la supuesta seguidora que ganó un concurso para viajar con ellas y más gente a Maldivas y Dubai. Fue precisamente en ese viaje donde supuestamente comenzó la aventura, según había contado Carla en los últimos días.

Con una extraña actitud y nerviosismo, que muchos han señalado como muestra de que estaba mintiendo, ha explicado que estaba muy afectada por las críticas y las "amenazas de muerte" a ella y su familia.

Además, tras el discurso ha reasegurado que ha sido infiel y que tiene pruebas que siempre que ha estado con Carla, ha habido más amigos presentes. Incluso, ha asegurado que Carla también saldrá a dar la cara para defenderse de las acusaciones.

La reacción de Twitter

El gran seguimiento en Twitter y TikTok de esta separación ha sido una de las razones por las que ambas están bajo tanta expectación y criticismo. Las últimas historias de Noelia, muy esperadas por cientos, han sido enseguida objeto de burla en redes sociales.

Noelia me representa cuando me pongo a leer el power point desde el ordenador pic.twitter.com/v4JQj0cb0z — kilian (@KilianGarcia_) July 11, 2022

noelia moya en las historias es yo en una exposición la cual no me he estudiado y se que voy a suspender — 𝖒𝖊𝖗𝖎 (@mmeerii13) July 11, 2022

pov: noelia moya dando su versión de la historia pic.twitter.com/VX2UuUmMqQ — carlos (@carlosmood) July 11, 2022

hola soy noelia moya y os voy a explicar las partes de la mitocondria pic.twitter.com/Xgy8eQB9Ph — krla❓ (@weikisss) July 11, 2022

Muchos no han dudado en señalarla por la manera en la que hablaba y se movía en el vídeo que daba la sensación que estaba leyendo un papel o intentando recordar lo que se había preparado para decir.

Sea como sea, las explicaciones no han sido suficientes para muchos que siguen de parte de Carla y ahora han puesto su mirada en Carmen, para ver qué tiene que contar.