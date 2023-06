Jason Derulo anuncia dos conciertos en España, uno en Barcelona y otro en Madrid

Jason Derulo ha anunciado la próxima celebración de dos conciertos en España en el mes de diciembre, el primero el día 6 en el Sant Jordi Club de Barcelona y otro el día 7 en el Wizink Center de Madrid.

Las entradas para los mismos, según ha precisado su promotora, se pondrán a la venta este viernes, 30 de junio, a partir de las 10 horas y a través de la web de Doctor Music y su distribuidor oficial.

El músico estadounidense se ha vuelto una presencia habitual en España, ya que también actuó en este país en 2022 - entonces con un concierto en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid-, en 2019 y en 2018, año en el que pasó por los mismos escenarios a los que volverá en unos meses.

Con éxitos como Ridin Solo, In my head, Talk dirty, Wiggle o Want to want me, muchos de los cuales se han convertido en banda sonora habitual de la plataforma TikTok, se ha convertido en un superventas global desde su debut discográfico con Jason Derulo del año 2010.

Tras firmar con Atlantic Records a principios de 2021, en la actualidad se encuentra embarcado en la grabación de su quinto álbum, el primero de larga duración desde Everything is 4, que vio la luz en 2015.