Biólogos marinos explican por qué se acercan los tiburones a las costas españolas ahora: "Hay muchas causas que confluyen"

Los tiburones han vuelto a causar el terror con la llegada de verano. El pasado 15 de junio la localidad alicantina de Orihuela daba la voz de alarma después de que varios bañistas alertaran de la presencia de un tiburón cerca de la orilla. Aunque una mujer tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad tras ver al animal nadando a su lado, no hubo que lamentar ningún incidente más. La playa fue rápidamente evacuada y, pasadas unas horas en las que los socorristas intentaron sin éxito localizar al tiburón, los bañistas pudieron volver al mar sin ningún problema.

El de esta playa no es el único caso que se ha producido en los últimos días. Las costas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Tarragona o Pontevedra han avistado también tiburones durante la última semana. De todo ello se ha hecho eco incluso la prensa internacional. El tabloide inglés The Sun alertaba el pasado viernes de los "misteriosos" tiburones que se están acercando a las orillas españolas, por lo que animaba a sus lectores a "tener cuidado" si viajaban a la zona.

El protagonista de estos avistamientos está siendo, sobre todo, la especie conocida como tintorera o tiburón azul, muy presente en los mares de toda la Península Ibérica, aunque hasta ahora no era habitual que lo hicieran tan cerca de la arena. "Se trata de un animal de aguas profundas, así que es raro que se acerquen a la costa", explica a 20minutos.es el biólogo marino Charlie Sarria, quien, sin embargo, sostiene que "no hay motivos para preocuparse".

Un misterio

Según este experto, "sigue siendo un misterio" saber por qué se han producido tantos avistamientos seguidos, aunque niega que tengan algún tipo de conexión. En la misma línea se pronuncia José Carlos García Gómez, catedrático de biología marina de la Universidad de Sevilla, quien asegura que para nada se puede hablar de ningún fenómeno: "No hay una señal de que esto sea un problema recurrente, habría que esperar en todo caso para hablar de eso".

Así, los expertos señalan que las causas por las que se han podido acercar a la orilla son muy diversas. "Puede ser que se acerquen porque buscan comida, por el aumento de las temperaturas o porque están heridos por la mordedura de otro pez y se acercan para morir", asegura Sarria. En el caso de la tintorera que llegó a la costa de Menorca, "en las imágenes puede verse cómo el animal estaba herido o enfermo", cuenta Sarria. Y esto es lo que explicaría, según él, por qué se habría acercado hasta la costa.

"Hay muchas causas que confluyen", añade, por su parte, García Gómez. El catedrático cree una de ellas puede ser el cambio de corrientes que se está experimentando en el mar debido al calentamiento global. Según este experto, en las aguas del Atlántico norte se está produciendo lo que se ha llamado "proceso de subtropicalización". "Esto provoca movimientos migratorios de muchas especies marinas, por lo que el mapa de distribución y las áreas nativas que teníamos configuradas de estas especies están cambiando", añade.

Este cambio de las corrientes marinas afecta, de hecho, también a los tiburones, que experimentan "migraciones de carácter local". Esto provocaría que las áreas de afloramiento de nutrientes necesarias para estos animales estén también cambiando. "Puede ser que no encuentren alimento y por ello se acerquen a zonas costeras de alta mar", asegura. En cualquier caso, este catedrático afirma que esto no quiere decir "que se vayan a comer a un humano. La tintorera no es un especie invasora ni peligrosa para el hombre".

Animales "demonizados"

Ambos expertos señalan en este sentido que alrededor de los tiburones se ha creado un gran estigma que es necesario derribar y que ha sido creado por parte de Hollywood, quien ha "demonizado" a este tipo de animales, según Sarria. "Hay que entender que la carne humana no forma parte de su dieta", afirma.

"Se ha generado una leyenda urbana que para nada se corresponde con la realidad, está claro que no se ha tratado este tema bien en términos de divulgación", opina de la misma forma José Carlos, quién añade que las mordeduras por parte de un tiburón son "anecdóticas".

Así lo certifica también la web International Shark Attack File, dedicada a recopilar todos los ataques de tiburón que se producen en todo el mundo desde 1847. Según sus datos, desde esa fecha en España tan solo se han registrado seis ataques por parte de un tiburón. Este organismo aclara además que ninguno de ellos ha sido mortal.

Por ello, Sarria asegura que hay estudios que determinan que en realidad es "más probable morir por la caída de un coco en tu cabeza o por la picadura de una abeja, que por la mordedura de un tiburón". "Es verdad que hay casos en los que han mordido a los bañistas, pero es porque el tiburón se confunde y cree que somos una de sus presas", explica.

Mordisco exploratorio

Así, asegura que esta mordedura es lo que ellos llaman 'mordisco exploratorio', por lo que cuando el animal comprueba que no somos su alimento, acaba huyendo. En este mismo sentido, José Carlos afirma que nos confunden con focas. "Los tiburones ven muy mal y no ven a color, te pueden morder la pierna pero luego se dan cuenta de que se han equivocado y salen corriendo; nuestra sangre sabe distinta", asegura.

Además, este biólogo afirma que pueden acercarse e incluso rozarnos para averiguar qué somos. Esto se debe a que es en su cabeza donde tienen las papilas gustativas. "Con ellas nos prueban y, en cuanto ven que no somos su alimento, huyen”, explica.

¿Cómo actuar?

Si se diera el caso en el que nos encontrásemos cerca de un tiburón los dos expertos coinciden en que lo principal es mantener la calma y evitar salir corriendo, que es lo que motivaría que este animal fuera hacia nosotros.

"Un tiburón es igual que un perro, que sabe si le tienes miedo, por lo que hay que quedarse quieto, hacer movimientos suaves e incluso mirarle", afirma José Carlos. "Nunca hay que hacer avistamientos de huida, se puede incluso nadar hacia él, soltar burbujas o emitir un sonido fuerte bajo el agua; el tiburón identificará así que no somos una de las presas que está buscando", cuenta.

"Si estamos cerca de la costa hay que avisar a la autoridad y salirse del agua por precaución", cuenta en el mismo sentido Sarria. "Si nos encontramos en alta mar hay que mantener la calma, ponernos en posición vertical como si fuéramos un pez y establecer contacto visual", añade.

Por ello, Sarria asegura que "hay que respetarlos, pero no temerlos" e incide en la importancia que tienen los tiburones en nuestros ecosistemas: "Es más válido un tiburón vivo que uno muerto". Por ello, José Carlos también alerta de la presión pesquera a la que están sometidos los tiburones, haciendo que incluso algunas especies se encuentren en peligro de extinción. "Este comercio está afectando gravemente a los tiburones y existen numerosas investigaciones que determinan que su presencia es fundamental para nuestro mundo", explica.