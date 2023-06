La cantante Rocío Saiz está dando su versión en distintos programas y medios de comunicación sobre lo ocurrido este fin de semana en las fiestas del Orgullo LGTBI de Murcia, en el que la Policía la detuvo por estar actuando en topless. Sin embargo, la artista también está pronunciándose en redes, donde criticó las palabras de un colaborador de En boca de todos del que no se pudo defender.

Según narró la cantante, un agente paró su actuación para pedirle que se pusiera la camiseta, tal y como le ha pasado en más ocasiones durante los 10 años que lleva haciendo la misma performance. "Le he preguntado: '¿si fuese un hombre, me estarías denunciando?'. Y me ha contado rotundamente: 'no'. Porque si lo hace un hombre no es ilegal", narró Saiz, quien defendió que era "un abuso de poder por parte de este señor".

Finalmente, se ha abierto un expediente para acometer una investigación interna tras el relato de la artista. Y, según han informado fuentes de la Policía Local de Murcia consultadas por Europa Press, la intervención del agente no obedeció a "ninguna instrucción política" y este en todo momento "actuó por su cuenta".

Sobre todo ello se pronunció la cantante en, entre otros programas, En boca de todos, el formato presentado en Cuatro por Diego Losada. Rocío Saiz pudo hablar largo y tendido sobre lo sucedido, pues no solo el presentador le dio su tiempo y la escuchó, sino que en plató estaba Rebeca Marín, colaboradora también de 20minutos, que la apoyó en lo sucedido. Pero, al cortar la conexión, la cosa cambió, pues Losada dio paso a Antonio Naranjo, también presente, que estaba negando con la cabeza.

El periodista, aunque aseguró que no estaba le importaba que enseñara los pechos en plena actuación, se mostró en contra del discurso posterior de la cantante, a la cual acusó de hacer un circo.

"Yo te digo, en este programa preferimos expresiones como 'esto es una expresión artística y no es montar un circo'. Es una cantante que hace eso, forma parte de su show", saltó Diego Losada para defenderla, aunque aún ya no estaba por videollamada. "¿Cuánto te molesta que no tengamos la misma opinión?", le preguntó Naranjo. "A mí no me molesta nada, pero yo discrepo con que esto sea 'montar un circo'".

Periodistas aliados por favor combatid a esta gente. pic.twitter.com/k6RFwyAoVe — Rocio Saiz (@rocio__saiz) June 26, 2023

Al ver lo que había pasado tras cortar la conexión, Rocío Saiz publicó en redes un mensaje sobre lo sucedido: "Me están llamando muchos periodistas maravillosos. Y también muchos que quieren utilizar esta lucha para insultarnos".

"Acabo de hacer una entrevista para En boca de todos y, cuando me han cortado la emisión, un señor llamado Antonio Naranjo ha aprovechado para insultarme y decir que lo que hago es un circo", criticó la cantante. "Lo que acabo de vivir es humillante, angustioso y muy doloroso. No me han dejado defenderme. No me hagáis esto, por favor. Hacéis daño".

Por eso doy su nombre, cuando me cortasteis me fui llorando. No entiendo ni siquiera como podéis tener de colaborador a alguien así.

Os agradezco al programa, a ti y a Rebeca todo lo que hacéis por mejorar el mundo. Pero no entiendo que le deis voz a alguien asi. — Rocio Saiz (@rocio__saiz) June 26, 2023

Acto seguido, el propio Diego Losada le ha respondido en Twitter. "Hola, Rocío. Totalmente de acuerdo pero con un matiz. El programa actuó y yo, como periodista, también. Te paso mi reacción, supongo que no la pudiste escuchar. Gracias por la entrevista. ¡Abrazo!", le ha escrito el periodista con amabilidad.

"Por eso doy su nombre, cuando me cortasteis me fui llorando. No entiendo ni siquiera cómo podéis tener de colaborador a alguien así", ha contestado Rocío Saiz. "Os agradezco al programa, a ti y a Rebeca todo lo que hacéis por mejorar el mundo. Pero no entiendo que le deis voz a alguien así".