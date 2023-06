Cierre de la L1 de Metro: alta frecuencia de buses de Vallecas a Atocha, pero abarrotados

Este lunes ha sido el primer día laborable en el que los usuarios de la línea 1 de Metro de Madrid han notado los efectos del cierre por obras del tramo entre Valdecarros y Sol. Para sustituir los trayectos del suburbano se ha implementado un servicio gratuito especial de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) que conecta los distritos de Puente y Villa de Vallecas con Atocha (con parada final en avenida de la Ciudad de Barcelona). Los autobuses circulan en el mismo horario del metro, entre las 6.00 y las 2.00 horas.

En las bocas de metro se ha colocado personal para informar de las paradas en las que coger los autobuses habilitados. Un equipo de la EMT se ocupaba de controlar la afluencia de personas. Entre los usuarios, había opiniones dispares sobre el funcionamiento del servicio alternativo: mientras que algunos se mostraban conformes con la frecuencia con la que pasaban los buses, otros consideran que el servicio está funcionando mal.

"Yo creo que está funcionando bastante bien, vienen bastante seguidos, van rapidillo", comentaba Angélica. "Están pasando bastantes autobuses de servicios especiales, yo espero que vaya bien", decía Belén mientras hacía la fila para subir. En la misma parada de Nueva Numancia, Estefanía mostraba una opinión contraria. "A nuestra parada llegan completamente llenos, los autobuses siguen siendo igual de pequeños, la gente intenta meterse como puede, el servicio está funcionando muy mal y solo llevamos dos días". Alejandro, que la acompañaba, incide en los retrasos que supone el cierre de la línea. "Con retrasos absolutos, aunque salgas antes de casa, sigue habiendo retrasos. Hay que coger un metro en Atocha o antes. Te puedes bajar en Pacífico y ya hacer cávalas de como llegar a donde quieres, todo ese tramo nos complica muchísimo el trayecto". "Nos han dejado aislados básicamente", finalizaba diciendo Estefanía.

Cierre de la línea 1 de Metro. José González

"El tráfico ralentiza mucho el servicio"

También se han producido quejas por el aumento de la duración de los trayectos. "Hemos salido de casa a las 9.05 de la mañana, un trayecto que solemos tardar 20 minutos, y hemos tardado una hora en llegar", decía Lourdes al bajarse en Atocha. "Salimos de la Gavia hasta Atocha, hoy hemos tardado una hora, y eso que hoy no es día de colegio, ni de tráfico normal, como a partir de septiembre. Las frecuencias de paso no están mal, pero teniendo en cuenta que por donde pasan los autobuses hay mucho tráfico, se ralentiza mucho el servicio", añadía. "Llevamos tres buses y no hemos podido subir, antes tardaba una hora en llegar al trabajo y ahora tardo casi dos", se quejaba Maripaz.

Servicio especial de autobuses para cubrir el corte de la línea 1 de Metro

El cierre de la línea 1 se produjo este sábado y se prevé que dure cuatro meses hasta que finalicen las obras de renovación. Además del servicio alternativo, se ha incrementado la frecuencia de las líneas 24, 26, 32, 37, 54, 57, 58, 141, 142 y 143 de la EMT y también se ha intensificado la línea 6 de Metro entre un 10 y un 15%, según la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

Los autobuses dirección Valdecarros salen de la avenida de la Ciudad de Barcelona con la plaza del Emperador Carlos V. El recorrido continúa por la avenida de la Albufera, por la carretera de Vicálvaro a Vallecas y circular por la avenida de la Democracia y las calles Sierra de Guadalupe, Sierra Gador y Real de Arganda hasta finalizar en la avenida del Ensanche de Vallecas.

El trayecto de vuelta hacia Atocha pasa por la avenida del Ensanche de Vallecas, las calles Real de Arganda y Jesús del Pino para llegar a continuación a la avenida de la Democracia y enfilar la carretera de Vicálvaro a Vallecas, la avenida de la Albufera, la avenida Ciudad de Barcelona y el paseo de la Infanta Isabel para acabar en la avenida Ciudad de Barcelona.

Cierre de la línea 1 de Metro. José González

El Ayuntamiento contempla intensificar el servicio

"Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que las molestias en días laborables se minimicen. Calculamos que unas 100.000 personas van a utilizar este servicio durante estos días. Si hay que aumentar el número de autobuses nosotros trabajaremos desde luego en esa línea", exponía el alcalde de Madrid Jose Luis Martínez-Almeida, en Hortaleza tras la presentación de los nuevos contenedores de residuos para la ciudad.

La oposición se queja de la duración de los viajes

Desde los partidos políticos de la oposición han criticado el plan habilitado para suplir el servicio de la línea 1. Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha escrito en Twitter que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dificulta la vida de los madrileños: "Primer lunes con 350.000 vecinos y vecinas de Vallecas sin línea 1 de Metro. Aglomeraciones, autobuses insuficientes, falta de información y un servicio alternativo que no cubre la conexión con Sol. Ayuso, cada día haciendo Madrid más difícil", publicaba en la red social.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha resaltado que el trayecto entre Atocha y Valdemoro dura una hora. "Todos los días los madrileños y madrileñas afectados desde Valdecarros van a tardar dos horas en un trayecto que habitualmente lo hacen en menos de una". "Se va a ver amplificado en septiembre", advertía.