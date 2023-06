Ana Rosa Quintana, rotunda con el final de 'Sálvame': "No son eternos"

El pasado viernes, Sálvame puso punto final a su andadura de 14 años en las tardes de Telecinco. Un apoteósico final que duró más de cuatro horas y en el que participaron muchos de los rostros que han ido pasando por el espacio de corazón durante estos casi tres lustros de vida.

Por este final fue preguntada Ana Rosa Quintana, que desde septiembre ocupará el hueco que deja Sálvame con TardeAR. "Lo siento muchísimo, de verdad, porque nosotros lo vivimos cuando se acabó el ¿Donde estás corazón?, pues hay mucha gente que luego acaba colocándose en otro sitio, porque son gente con muchísimo talento. Pero los programas no son eternos y a todos en algún día nos va a pasar", aseguró a Europa Press la veterana presentadora.

"Al final vienen siempre en la vida cosas que no te esperas y para la próxima temporada viene algo que ni lo hubiera pensado, imagínate lo que hubiera pensado el año pasado", indica, sobre su salto a las tardes de Telecinco.

Entre los rostros que quisieron despedir para siempre al programa no estuvo Paz Padilla, que hace dos años acabó su relación con el programa que presentó durante más de una década, como sustituta de Jorge Javier Vázquez.

Estos días fue preguntada por la prensa sobre este final. "La verdad es que yo estoy en mi vida. Hace dos años que ya no estoy en Sálvame. Trabajé 13 o 12, así que trabajé muchísimo. Fue un momento en el que yo he aprendido mucho, siempre lo he dicho, pero yo ya me desvinculé", aseguró. "En la tele, desde que tengo uso de razón cuando comencé hace 30 años, la tele es así, es efímero", remató.

Pero ha sido una de sus últimas publicaciones la que ha provocado cierta controversia en las redes. Se trata de un vídeo en el que afirma: "En la vida hay que tener muy claro quienes se merece una explicación, quienes una respuesta y quienes un anda y que te den por culo, Bye bye", ha escrito sobre unas imágenes en las que se la ve bailando y feliz.

Aunque no lo dice de forma explícita, todos dan por hecho que es su forma de despedirse de Sálvame. Unas maneras, además, que no han gustado mucho a los seguidores del programa, que han reaccionado en contra de la también humorista, a la que han llegado a llamar "reventada" o "poco elegante".