La familia de Antonio Mercero, "indignada" con el PP por su uso de la serie Verano Azul

El Partido Popular presentó este jueves su campaña electoral en una supuesta playa, haciendo uso de un croma. Su portavoz, Borja Semper, descalzo, presentó el lema de los populares: Verano Azul. A su vez, también se hizo uso de la sintonía de la serie creada por Antonio Mercero -fallecido en 2018-.

Este uso de la serie por parte del partido político tiene "profundamente indignada" a la familia Mercero, según ha contado Antonio Mercero hijo a El Confidencial. Por ello, han afirmado que en ningún momento el partido se ha puesto en contacto con la familia, y ni siquiera han avisado del uso que iba a hacerse de la famosa serie.

Como consecuencia, los Mercero se sienten disgustados, ya que "esta serie, que es de todos, queda vinculada a un partido político", han declarado. De igual manera, desde la familia detallan que la utilización de la serie "se ha hecho con fines partidistas", algo que no les gusta.

Dada la situación, la familia ha hecho una consulta al departamento jurídico de la Sociedad General de Autores y Editores, por una posible vulneración de derechos de propiedad intelectual. No obstante, según Mercero, no parece existir violación de este derecho al no haber imágenes concretas de la serie.

Finalmente Antonio Mercero ha recalcado que se trata de una cuestión "sentimental" y de "sentido común", pues "la serie no es solo de la gente que vota a un determinado partido".