En España hay 450.000 viviendas sin estrenar a la venta que nadie quiere comprar, gran parte en zonas costeras del Mediterráneo

En España hay casi medio millón de viviendas sin estrenar, de obra nueva, que nadie quiere comprar. La mayoría, previsiblemente, desocupadas al ser propiedad todavía del promotor y que fueron construidas durante los tiempos del furor inmobiliario de comienzos de siglo. Una cifra que no deja de ser llamativa en un país con una fuerte escasez de oferta inmobiliaria que es incapaz de satisfacer la demanda, tal y como constató recientemente el Banco de España.

Así se desprende de los datos del stock de vivienda nueva sin vender que publica cada año el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A 31 de diciembre de 2022, había un total de 444.546 casas que suponen un 1,7% del total del parque de vivienda de España, formado por 26 millones de inmuebles —la mayoría, primeras residencias—.

En el plano geográfico, buena parte de esos inmuebles nuevos que no se venden están en provincias costeras del Mediterráneo como Alicante, Castellón, Murcia o Almería. La provincia que mayor número de vivienda nueva sin vender concentra es Madrid con 48.124 inmuebles, seguida por Barcelona (46.053), Alicante (33.354), Castellón (23.486), Valencia (21.437), Toledo (20.717), Murcia (19.769), Santa Cruz de Tenerife (18.152), Almería (15.505) y Sevilla (14.787).

Sin embargo, en muchas de estas provincias la vivienda sin estrenar que no se logra vender supone una parte residual de su parque inmobiliario. Por ejemplo, en las cuatro provincias más pobladas del país (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla) apenas alcanza el 2% de toda la vivienda censada. En cambio, en provincias como Castellón, Toledo o La Rioja la tasa roza el 5%.

El enorme volumen de vivienda nueva a la que no se da salida lleva siendo un problema desde que estalló la burbuja inmobiliaria a finales de la década de los 2000. En 2009 se llegaron a acumular 649.780 inmuebles de este tipo tras varios años de desenfreno en la construcción, el máximo de la serie histórica.

Desde esa fecha, el parque de vivienda nueva a la venta apenas se ha reducido un 32% en los últimos 14 años, en los que se ha logrado dar salida a 205.000 viviendas. Además, en los últimos cinco años, el número de viviendas se ha estancado en torno a las 450.000. Desde 2019, solo se ha logrado dar salida a 12.563 inmuebles, una reducción completamente residual.

Número de viviendas nuevas a la venta a las que no se da salida. Carlos Gámez

¿Por qué no se venden?

En un país en el que la vivienda es un problema de primer orden, hasta el punto de que se ha creado una dirección general de Emergencia Habitacional en el Gobierno, resulta paradójico que haya tantos inmuebles sin uso cuando hay tanta demanda. En este sentido, un informe reciente del Banco de España lanza la hipótesis de que esa vivienda a la que no se da salida no se adecúa a la demanda actual, orientada a inmuebles de mayor tamaño, con espacios abiertos y eficientes energéticamente. Además, hay que tener en cuenta que la proporción de esos inmuebles en las grandes ciudades, donde están los problemas de precios más acuciantes, no parece ser muy grande.

Habida cuenta de que no se les ha dado salida y buena parte de ellas proceden de los años de la burbuja, es de esperar que la mayoría de estas viviendas se encuentren desocupadas. Sin embargo, no se puede afirmar con total rotundidad porque no existe una estadística oficial de viviendas vacías en España suficientemente actualizada.

La última la publicó el INE en 2011 y contabilizaba 3,4 millones de viviendas vacías. De ellas, 770.000 se habían construido entre 2002 y 2011, una cifra similar al stock de vivienda sin vender en ese último año (676.000), según reconoce el propio Ministerio de Transportes. Sin embargo, el INE ha decidido no actualizar esta estadística al considerar que la definición de vivienda vacía no era lo bastante clara. En su lugar, el instituto estadístico está trabajando en una nueva métrica basada en el consumo de energía que se publicará próximamente.