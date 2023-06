El problema creciente de la disponibilidad de vivienda en España no da signos de mejora a corto y medio plazo. Mientras que la demanda ha aumentado considerablemente desde que estalló la pandemia, el mercado no está siendo capaz de responder a la misma velocidad por el lado de la oferta. Esto ha provocado una importante subida de precios en los últimos años que se está suavizando con la subida del euríbor, pero que no parece que vaya a revertirse pronto.

El escaso ritmo de construcción de nuevos inmuebles, la fuerte subida en el precio de los materiales, la falta de mano de obra en construcción o el peso cada vez mayor en el mercado de compradores de alto poder adquisitivo indican que los precios seguirán altos todavía durante un tiempo considerable. Esta es una de las conclusiones más llamativas de un estudio publicado este martes por el Banco de España en el que se analiza las consecuencias que está teniendo en el mercado inmobiliario los desajustes entre oferta y demanda.

El escaso ritmo de construcción de vivienda nueva, señala el supervisor, seguirá elevando los precios de la vivienda a medio plazo. "Cabe esperar una prolongación del tensionamiento en algunos mercados locales, dadas las cifras relativamente reducidas de visados de obra nueva concedidos en los últimos dos años, que son los que, aproximadamente, darán lugar a las viviendas terminadas en el próximo bienio", señalan.

Hasta el punto de que el volumen de viviendas terminadas en los próximos dos años -se estima que a razón de 100.000 cada ejercicio en 2023 y 2024— "sería insuficiente para la formación esperada de hogares", que el Banco de España sitúa en unos 200.000 anuales en 2023 y 2024. Es decir, está previsto que se constituyan el doble de hogares que viviendas nuevas habrá disponibles en el mercado para alojarlos.

