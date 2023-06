'Así es la vida': un programa con buenas vibras para las tardes de Telecinco

Hay un después de Sálvame y se llama Así es la vida. El nuevo programa de Telecinco para las tardes de la cadena (desde el lunes 26 a las 16.45 horas) cuenta con Sandra Barneda y el extremeño César Muñoz como presentadores, con un amplio elenco de colaboradores frescos y muchas ganas de "fluir" con la actualidad, la diversión y las emociones que se desaten en plató.

"La última hora de las noticias de interés social a través de directos y reportajes, las novedades en el mundo de los famosos y de los grandes eventos del verano e invitados dispuestos a integrarse en la atmósfera de espectáculo y espontaneidad que invadirá el nuevo plató en el que se desarrollará el programa" serán algunos de los contenidos fijos del programa.

Bajo la dirección de Sonia Pérez y Alberto del Pozo, Así es la vida buscará "entretener, estar cerca de la gente, contar lo que pase en el país durante el verano", para lo que tendrán "reporteros por todo el país, en todas las playas".

Sandra Barneda afirmaba en la presentación del espacio que va a ser un "programa que va a vivir para fuera y la ventaja es que en verano ocurre de todo y ahí vamos a estar".

"Podemos ponernos serios, emocionarnos, partirnos de risa y cambiar de una cosa a otra en segundos, porque así es la vida", añadía haciendo un juego de palabras con el nombre del programa, que será "cada día distinto", porque se "dejarán llevar".

"Volver a la actualidad me apetece muchísimo, no quiero dejar los realities porque me encantan, pero me apetece mucho volver al directo", aseguraba Sandra Barneda sobre esta nueva etapa.

El elenco de colaboradores promete ser amplio, más de 30 personas pasarán por la mesa del programa, pero en las primeras entregas se espera que estén personalidades como Pedro García Aguado, Ken Appledorn, Belinda Washington, Beatriz Trapote, Cristina Rodríguez, Ana García Lozano, Patricia Cerezo, Antonio Sánchez Casado, Rosa Villacastín, Gema Fernández, Suso Álvarez, Naomi Asensi, Melody, Joana Bonet, Marc Leirado, Ángel Moya, Alberto Moreno y Marta Barroso.

Así es la vida contará también con la presencia de invitados especiales, "conocidos por su trayectoria profesional en el mundo del espectáculo, la moda, la música, la literatura o el periodismo", que serán entrevistados pero que también serán animados a protagonizar "momentos divertidos".