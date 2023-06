Los mayores de 50 y adictos al alcohol aumentan en las asistencias de Proyecto Hombre

Proyecto Hombre ha publicado el Informe 2022 de su Observatorio, en el que se observa que un 18,5% de las personas atendidas son mayores de 50 años, dos puntos más que un año antes y la sustancia principal por la que se solicita ayuda es el alcohol. La cocaína también aparece como una de las principales adicciones, sobre todo en el caso de los hombres, que ocupa el primer lugar de sustancias adictivas.

El informe ha sido realizado sobre una muestra de 3.596 personas usuarias en 2022 de algunos de los 28 centros de Proyecto Hombre. En él se aprecia un sensible descenso de hombres que piden ayuda frente a un ligero aumento de las mujeres, pese a que siguen predominando los primeros (un 81,4% frente a un 18,6%). El perfil de la persona que acude a Proyecto Hombre sigue siendo el de un varón, de alrededor de 40 años con empleo, soltero y que acude por adicción a la cocaína en primer lugar (40,5%) y el alcohol, en segundo, con el 35,3%.

En el caso de las mujeres, estas preferencias se invierten y el alcohol se posiciona como la primera más problemática con un 47,3%, mientras que la cocaína se presenta como segunda adicción (28,1%). Además, en las mujeres se observa una prevalencia, respecto a los varones, de trastornos psicológicos o psiquiátricos derivados de la adicción, e incluso ideación y tentativas suicidas.

En cuanto a la franja de edad, el grueso de quienes piden ayuda (29,1%) son usuarios entre los 34 y 41 años, pese a que sea relevante destacar el aumento de población que requirió tratamiento con edades superiores a los 42 años, que sube casi tres puntos en comparación con la muestra anterior.

El 43% ha tenido ideación suicida y un 26% lo ha intentado

El informe subraya la importante relación entre el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Entre la población que acude a tratamiento a Proyecto Hombre, se observa una elevada presencia simultánea de adicción y trastornos psiquiátricos, con una mayor prevalencia en las mujeres, prácticamente el doble que en varones. Más de la mitad de los atendidos manifiestan haber experimentado problemas psicológicos y emocionales, así como depresión severa. Un 43,4% revela haber tenido ideación suicida y un 26,3%, haber llegado a la tentativa.

En el estudio también se hace referencia a que la fuente principal de ingresos de la persona que inicia tratamiento es el trabajo, seguido de ayudas familiares o amigos y ayudas sociales, pensiones o desempleo. Los problemas de adicción alcanzan a todos los niveles de estudio, ya que un 42,6% ha finalizado la secundaria y un 10% cuenta con estudios universitarios. Por tanto, el nivel de estudios reglados no es un factor determinante en el tema de las adicciones. Por estado civil, dominan las personas solteras (59%) y en el caso de mayores de 50 años, un 23,5% manifiesta "estar solos", no contar con red de apoyo y vivir en una soledad no deseada.

Seguidas del alcohol y la cocaína como principales sustancias adictivas, aparecen otras como el cannabis y los alucinógenos, el consumo es mayor en hombres mientras que ellas se decantan más por ansiolíticos como las benzodiacepinas. En cuanto a la heroína, el consumo es estable desde 2018 con un 3% de hombres y 2,5% en mujeres. La edad de inicio al consumo se mantiene en los 16 años para el alcohol en cualquier dosis y el cannabis, y en 20,7 años para la cocaína.

Tratamiento a seguir

"La atención a las demandas por cuestiones de alcohol se inician con un diagnóstico centrado en la persona que requiere tratamiento, teniendo en cuenta sus características personales, salud física y psíquica, entorno sociofamiliar, historia de vida y de consumo de alcohol, su situación laboral, judicial… todo lo que resulte pertinente conocer. Se aplican los cuestionarios diagnósticos y se decide un itinerario terapéutico”, ha explicado en rueda de prensa Jesús Mullor, director del Observatorio.

Elena Presencio, directora general de la Asociación Proyecto Hombre, ha hecho hincapié en que "el alcohol es una droga legal, cuyo uso social en nuestra cultura está ampliamente extendido", por lo que "se minimizan las consecuencias negativas de su consumo".

Mullor ha sido preguntando por la dificultad de las mujeres a la hora de acceder a la atención que presta Proyecto Hombre, a lo que ha respondido que "la estigmatización en las mujeres muchas veces dificulta que manifiesten la necesidad de pedir ayuda por temor a ser juzgadas más duramente".

Con estos datos, desde Proyecto Hombre inciden en la importancia del ámbito sociofamiliar, en la inclusión desde la perspectiva de género, la inserción laboral y el apoyo médico, psicológico y psiquiátrico que facilite el acceso y la continuidad de los tratamientos.