Patricia Aguilar, la joven captada en 2016 por una secta en Perú, habla en 'El programa de AR': "El lavado de cerebro era muy fuerte"

En el año 2016, Patricia Aguilar fue captada por una secta de Perú a través de un gurú de Internet. Tras 548 días y haber sido madre, la joven consiguió ser rescatada en 2018. Este jueves, Aguilar ha visitado el plató de El programa de Ana Rosa.

"Esto le puede pasar a cualquiera", ha señalado Patricia que, además, ha recalcado: "Sobre todo, si eres adolescentes y vulnerable... En realidad, cualquier momento de vulnerabilidad es bueno para que te atrapen". Asimismo, la joven ha comentado cómo cayó en las garras de Steven Manrique.

"Empecé a hablar con él a raíz de la muerte de mi tío, que me afectó muchísimo. Investigué más para saber sobre el tema de la vida después de la muerte... Él me dijo que me podía enseñar y me ayudaría. Al principio va poco a poco", ha comentado la joven.

Asimismo, Aguilar ha explicado: "Al principio de todo, te alaban mucho. Eres muy importante, te dice que los demás no te valoran. Te va alzando y menosprecia a tus seres queridos. Cuando veáis que va alzándose y va disminuyendo a tus seres queridos, familia o amigos, hay que estar alerta porque todo eso da qué pensar".

"Yo estuve dos años hablando con él, me enamoré de él perdidamente. Era por internet porque él estaba en Perú y no lo había conocido. Cuando llego a Lima me lo encuentro a él, una persona que era lo que decía. Una persona normal, pero con lo aleccionada que yo estaba ya... Da igual lo que me hubiese encontrado", ha agregado la joven que, además, ha destacado cuándo empezó a desconfiar.

"Empiezo a sentir miedo en el momento que nos movemos a la selva. A partir de ahí, se pone agresivo, a mí me encierra, no podía salir. Él decía que no me podían ver porque nos iban a encontrar. Eran unas condiciones de vida terribles, cada vez peor... Tienes momentos que dices 'quiero irme', pero claro, a dónde voy... El lavado de cerebro era tan fuerte, el miedo al qué dirán, todo lo que le hice a mi familia...", ha añadido Patricia Aguilar.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha preguntado a Patricia cómo fue el parto de su hija: "Fue en mitad de la selva. No había hospital. Menos mal que había una vecina que me escuchó. Tenía conocimientos para hacerme parir y nos salvó a las dos. Menos mal que él no estuvo... Si hubiera estado en ese momento, yo creo que nos habríamos muerto las dos".

Aguilar también ha contado cómo tomó la decisión de abandonar la secta: "Hubo un momento que me vino maravillosamente en el que me hizo todo click. Él se fue, las chicas se fueron a otro lado y a mí me llevaron a una casa de hogar con una monjas de España, donde estuve durante un mes. Allí no estaba en el grupo de la secta ni con mi familia. Ese fue un punto intermedio, al no tener ninguna mala influencia. Ellas me ayudaron y no me juzgaron".

Finalmente, Patricia Aguilar ha destacado qué sintió cuando decidió regresar junto a su familia: "Yo tenía miedo. Qué me van a decir, sentía vergüenza y culpabilidad de todo lo que había pasado. Pero pensaba que no iban a juzgar y así fue".