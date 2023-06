El presidente de la Asamblea pide a Mónica García "cortesía parlamentaria" tras decir que el Gobierno de Ayuso es "fanático y cruel"

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, "cortesía parlamentaria" tras decir que el Gobierno regional es "fanático y cruel".

"El Reglamento de la Asamblea de Madrid, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, dice que el orador no debe proferir expresiones contrarias a la cortesía parlamentaria. Hoy es un pleno de investidura donde tradicionalmente no se han producido llamadas al orden, pero quiero marcar unas líneas que son importantes porque este es el segundo pleno de la legislatura", ha trasladado Ossorio a García durante la segunda sesión del debate de investidura.

En concreto, Ossorio le ha reprochado que haya calificado la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid "de muchas maneras" entre ellas, "fanática y cruel". "Estas expresiones las considero contrarias a la cortesía parlamentaria. Hoy es el primer debate y no le voy a llamar al orden, pero quiero que sus señorías lo sepan. Yo he oído criticar a gobiernos en esta Asamblea, pero no he oído decir que eran fanáticos", ha incidido ante el revuelo en la bancada de Más Madrid.

Ante los murmullos que provocaban los diputados de Mónica García, Ossorio ha recordado que el artículo 132.5 del Reglamento establece que "no se puede interrumpir a los oradores". "Por favor, no incumplan otro artículo", ha zanjado antes de dar la palabra a la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Después, en su turno de réplica, la presidenta en funciones ha aludido a lo ocurrido pidiendo a su grupo "ser fuertes para no caer normalmente en estas provocaciones y seguir defendiendo aquello que hemos traído a esta Cámara". A continuación ha pedido "respeto al adversario y respeto a los reglamentos".