Sirera "Si Trias no hubiese pactado con ERC, quizá las cosas habrían sido diferentes"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que si el alcaldable de Junts, Xavier Trias, "no hubiese llegado a un acuerdo con ERC" antes del pleno de constitución y el socialista Jaume Collboni no se hubiese despegado de los comunes, "quizá las cosas habrían sido diferentes".

Así lo ha afirmado en declaraciones a EFE, después de que en la sesión constitutiva del consistorio barcelonés, el pasado sábado, los cuatro votos del PP, sumados a los de socialistas y comunes, fuesen decisivos para elegir a Collboni como nuevo alcalde y evitar así que la vara de mando recayese en Trias, el más votado el 28M.

Sirera ha reprochado a Trias su acercamiento a Ernest Maragall para gobernar juntos: "Sin necesidad de cerrar ningún pacto con ERC, llega al pleno de constitución del ayuntamiento con un pacto cerrado con ERC, que se presenta junto con Bildu al Senado".

De esta forma, "Trias demostró abiertamente que su voluntad era hacer caso a lo que había dicho" días atrás el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando propuso un "frente" común soberanista en todas las instituciones.

"Trias, durante la campaña electoral, descolgó la 'estelada' del balcón y la escondió en la mesita de noche. Pero después decidió hacer caso del mandato que recibió del president Aragonès", ha denunciado.

Según Sirera, "seguramente si Trias se hubiese presentado en solitario, comprometiéndose a gobernar en solitario, y al otro lado hubiese estado Collboni con Ada Colau, a lo mejor las cosas habrían sido diferentes".

"Pero como esto no lo podemos saber, yo estoy satisfecho por cómo han ido las cosas", ha agregado Sirera, ya que "Barcelona no tiene un gobierno separatista ni en el que estén los populistas de Colau".

Críticas al PP

Ante las críticas de Trias al PP por su "deuda moral" con él, al haber sido acusado falsamente en época de Gobierno de Mariano Rajoy de tener una cuenta en Suiza, Sirera le ha replicado: "Yo vengo aquí con las manos absolutamente limpias, no tengo ninguna deuda más allá de pagar el piso en el que vivo. No soy responsable de eso".

Sobre la expresión "que els bombin" (que los zurzan), que Trias dedicó a PSC, PP y comunes, Sirera considera que "ofende al conjunto de los ciudadanos de Barcelona", ya que es una "falta de respeto impropia de alguien que ha sido alcalde de Barcelona" y transmite una "sensación de querer apropiarse de las instituciones".

Reproche a Aragonès por su discurso "impropio"

Por otra parte, Sirera ha explicado que el mismo sábado 17 de junio, cuando los concejales del Ayuntamiento de Barcelona, con Collboni a la cabeza, acudieron a la tradicional recepción en el Palau de la Generalitat, se sintió "molesto" con el discurso del presidente catalán, Pere Aragonès, cuando dijo que sobre la elección del nuevo alcalde se proyectaba "la sombra de un acuerdo de Estado".

"Cuando terminó el acto, me levanté, me dirigí al presidente de la Generalitat y le dije que aquello no había sido un discurso institucional, que era impropio de un presidente de la Generalitat", ha relatado Sirera, antes de añadir: "Él no me contestó, se dio la vuelta y se fue".

Sirera ha recriminado a Aragonès que actuara como "el líder de ERC", lo cual representa "una falta de respeto a todos los catalanes", porque "él debe tener una función institucional".