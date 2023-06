Daniel Sirera: "Espero que Collboni respete su palabra, porque a mí solo se me puede engañar una vez"

El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, defiende la decisión que tomó su formación de permitir con sus votos la investidura del socialista Jaume Collboni, para que la capital catalana no tenga hoy un alcalde independentista ni un gobierno con los comunes. Sirera recibe a 20minutos.es en la sede del PP de la calle Urgell y advierte a Collboni de que tienen un acuerdo y debe cumplir su palabra.

Collboni ha dicho que el sábado entró en el Ayuntamiento sin saber que ustedes iban a votar a favor de su candidatura. ¿Es cierto?Es cierto. Durante la campaña electoral siempre dije que con mis votos nunca haríamos alcalde a un separatista y que haría lo que estuviera en mi mano para impedir que Ada Colau y los comunes formaran parte del Gobierno municipal. Cuando Trias llega a un acuerdo con ERC, inicio conversaciones con Collboni para intentar llegar a un acuerdo con él. Cuando a última hora Collboni consigue convencer a Colau de que los comunes voten al PSC, el mismo sábado por la mañana, él me pide que le ayude a ser alcalde. Yo le digo que si los comunes van a entrar en el Gobierno, no le voy a apoyar. Luego BComú hace un comunicado en el que dice que pasa a la oposición y lo veo físicamente media hora antes del pleno. Casi a las 17 horas, cuando los concejales ya estaban empezando a entrar en el pleno, hablo con Collboni para que me garantice que lo que dice el texto va en serio. Entonces le digo que voy a hablar con mis otros tres concejales para tomar una decisión. Nosotros somos casi los últimos en entrar al pleno. Por lo tanto, Trias entra creyendo que va a ser alcalde y Collboni, dudando de si lo va a ser o no.



Sirera, andando por las calles de Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Él explica que llevó preparados dos discursos.Como yo. Uno votándome a mí mismo y otro apoyando a Collboni, por si no incorporaba al Gobierno a los comunes.

Ahora Collboni dice que espera que los comunes entren más o menos pronto en el Gobierno municipal. ¿Qué le parece?Creo que los ciudadanos debemos exigir a los políticos que no mientan, que cumplan su palabra. Tanto Colau como Collboni públicamente dijeron que no iban a estar en el Gobierno los comunes. Yo lo que espero es que cumplan con su compromiso.



Los comunes han dicho tras el pleno de investidura que si ERC entrara al ejecutivo municipal valorarían entrar también ellos.Un dirigente político como Collboni, que se compromete públicamente a gobernar en solitario, que al día siguiente dice que va a intentar gobernar con quien había dicho que no iba a gobernar, que dice que no quiere un gobierno independentista separatista y luego se plantea formar gobierno con ERC, me parece una persona poco de fiar. Espero que cumpla su palabra. Luego están negociando en la Diputació de Barcelona con Junts. La coherencia es algo que se tiene que exigir a los políticos. Yo desde que he sido candidato he dicho lo mismo: durante la precampaña, en la campaña electoral, después de las elecciones y ahora.



El líder del PP no quería un gobierno independentista ni con los comunes en la ciudad. MIQUEL TAVERNA

¿Aparte de que BComú no esté en el Gobierno municipal, han pedido a Collboni alguna otra contrapartida por apoyar su investidura?No hemos pedido ninguna medida concreta. Yo le he trazado un documento con 43 propuestas para garantizar la seguridad, la limpieza y una circulación más fluida y para facilitar que vengan grandes inversiones y que Barcelona vuelva a ser una ciudad de primera. Pero con nuestro voto hemos conseguido que los separatistas no gobiernan en la ciudad. El pasado martes, cuando Trias dice que llega un acuerdo de Gobierno con ERC, lo hace después de que Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, haya hecho un llamamiento público a las fuerzas independentistas para formar frentes comunes contra el futuro Gobierno de España del PP. Lo que necesita Barcelona es estabilidad política, cooperación institucional, y lo que nos presenta Trias es una coalición para hacer frente al futuro Gobierno de España. Quizás hoy hubiéramos visto al alcalde en Waterloo, rindiendo pleitesía al fugado y al prófugo Carles Puigdemont. Por otro lado, consigo que Colau y los suyos no estén en el Gobierno municipal. Si me han mentido o no, ya lo veremos, pero de momento mi objetivo, que era doble, lo hemos conseguido.



¿Teme que Collboni le haya mentido? ¿Cree que es de fiar?Espero que no mienta, porque yo soy una persona que se fía mucho de la palabra de la gente, pero cuando se me engaña, solo se me puede engañar una vez, porque luego ya nunca más confío en la persona que me ha engañado. Espero que Collboni actúe con coherencia y sentido común y respetando la palabra dada. Quiero creer que es de fiar, pero esto solo le corresponde a él demostrarlo. Si no lo es, no me estará engañando a mí, estará engañando a sus votantes y al conjunto de ciudadanos de Barcelona.



¿Que el PP apoye las iniciativas de Collboni, que tiene un Gobierno en minoría con 10 concejales, dependerá de que cumpla con su palabra?Somos un partido serio, responsable y que queremos ser útiles para Barcelona. Collboni puede que me haya engañado, que me quiera engañar o que lo haga en el futuro, pero a todas aquellas propuestas que sean buenas para los ciudadanos, les vamos a dar nuestro apoyo. No voy a oponerme a todo simplemente porque lo plantean ellos. Si a partir de julio el presidente del Gobierno, como espero que así sea, es Alberto Núñez Feijóo y Barcelona necesita del apoyo del Gobierno de España para conseguir algo bueno, voy a ser el primero de la fila en ayudar a Collboni. Mi actitud es absolutamente positiva, para facilitar que Barcelona vuelva a ponerse en marcha.



Sirera defiende que las motos puedan usar el carril bus. MIQUEL TAVERNA

Collboni ha dicho en una radio que el carril bus es sagrado y que por el carril bus nunca circularán las motocicletas.

Antes me preguntaban si el señor Collboni es de fiar o no es de fiar. Yo insisto en que me gustaría que los políticos dijéramos lo mismo en precampaña, en campaña, y después de las elecciones. En este caso, el señor Collboni está diciendo lo contrario a lo que se comprometió a hacer en la campaña electoral. Pero también le digo que hay 330.000 motoclistas en la ciudad de Barcelona que hoy ya saben que el señor Collboni les ha mentido. Por lo tanto, él sabrá si en las próximas elecciones el señor Collboni puede volver a presentarse y mirarles a la cara y decirles que va a permitir que las motocicletas circulen por el carril bus.



¿Qué pensó cuando entró al Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona el sábado y vio que estaba presente la plana mayor del independentismo?La sensación que tuve es de que los separatistas habían venido a cobrarse un botín y de que para ellos conseguir Barcelona era algo más que venir a gobernar la ciudad. Era ponerla al servicio de la causa separatista. Y me dio miedo. Porque, por desgracia, estamos viendo cómo la Generalitat gobierna solo para una parte de Cataluña, y en muchas ocasiones, en contra de la otra parte. Barcelona necesita una nueva etapa en la que haya un gobierno municipal que gobierne para todo el Mundo. Es bueno que no haya mayoría absoluta. Los ciudadanos así lo han pedido y ahora le corresponde al alcalde llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para que Barcelona crezca, no para que decrezca como en los últimos años. Espero que Collboni haya entendido que los ciudadanos han votado en contra del Gobierno de Colau y no podemos pasar de un Gobierno de Colau y Collboni a un Gobierno de Collboni y Colau.

Junts y ERC califican el acuerdo entre PSC, comunes y PP de “pacto de Estado” contra Cataluña. Y así enfocarán las elecciones del 23-J. ¿Qué le parece?La decisión la tomamos nosotros los cuatro concejales del Partido Popular, dos minutos antes de entrar al pleno municipal. No sé qué hizo el PSC para ganarse los votos de los comunes. Sé lo que hice yo. Somos un partido nacional y, lógicamente, hablé con el presidente nacional de mi formación. Me dijo: "Dani, vosotros sabéis qué es lo mejor para Barcelona, hagáis lo que hagáis, nosotros os apoyaremos". El propio Trias no entendía que yo pudiera votar a favor de un alcalde socialista a un mes de unas elecciones generales, cuando nuestro principal adversario es el PSC. Mucha gente creía que era imposible, pero antepusimos los intereses generales de los barceloneses. Eso los socialistas no lo entienden, pues no lo han hecho nunca. Cuando los independentistas dicen que este pacto se hizo en Madrid, lo hacen porque necesitan ese discurso de que cuando pierdan es por culpa de España. No son capaces de reconocer su error, y el error principal de Trias fue plantear un frente separatista, como había exigido Aragonès.



Un primer plano de Sirera. MIQUEL TAVERNA

Dice que el principal adversario del PP es el PSOE, pero ustedes han permitido un alcalde socialista en Barcelona. ¿Puede afectar esta decisión al resultado electoral el 23-J?Yo no lo he hecho con un cálculo electoral. Creo que los ciudadanos han entendido que hay un partido responsable, un partido que ha actuado con muchísima responsabilidad. Nosotros hemos sido capaces de votar a un alcalde socialista para que Barcelona no cayera en manos de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, ni en manos del populismo de Ada Colau. Y estoy convencido de que la gente se da cuenta de que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay que tomar decisiones arriesgadas, a favor de los ciudadanos y a favor de una idea de España, el único partido responsable, el único partido que está a la altura, es el Partido Popular. Porque lo que nosotros hicimos el sábado, el Partido Socialista no lo ha hecho nunca en ningún sitio.



Durante la campaña electoral, el mensaje que se trasladó fue el del peligro de un pacto Trias-Collboni con el apoyo del PP en Barcelona. ¿En algún momento ha sido una posibilidad? ¿Y en un futuro?Nosotros no hemos hablado de ese posible pacto ni con unos ni con otros. Nosotros nos presentamos para ganar las elecciones, no ha sido posible, pero nuestra voluntad era esa. Es verdad que hay gente en Barcelona que creía que lo mejor para Barcelona era un pacto entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Esa era una opción que estaba encima de la mesa, de hecho los números suman, los números dicen que ambos podrían formar un gobierno con mayoría absoluta en la ciudad de Barcelona. Nosotros no hemos participado de esa ecuación.

¿Cómo valora la actitud de Trias en el Pleno de investidura?

Lamentable. Lamentable, porque la democracia es esto, un sistema electoral es esto y estas cosas pasan. Nosotros lo hemos vivido en muchas ocasiones, ser la lista más votada y luego no gobernar. Cuando eso ha pasado con el Partido Popular en Badalona, en Castelldefels, en otros sitios, nadie se ha rasgado las vestiduras, ni siquiera su partido, que en muchas ocasiones ha participado activamente para que ni Xavi García Albiol ni Manu Reyes fueran alcaldes de Castelldefels y de Badalona. Estas son las reglas del juego, y las has de aceptar, cuando te benefician y cuando te perjudicas. Trias demostró muy mal perder. Porque, además, la ofensa no fue hacia los partidos políticos, sus palabras fueron una ofensa para todos los ciudadanos de Barcelona. Y creo que eso lo inhabilita. Creo que al señor Trias lo que le queda es irse a su casa.

Antes de ser candidato a las elecciones municipales de Barcelona, usted era el jefe de gabinete del líder del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, hoy presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Satisfecho del resultado en Valencia?Estoy ciertamente satisfecho del triunfo electoral de Carlos Mazón. Va a ser un grandísimo presidente de la Comunidad Valenciana. Ha tenido que llegar a un pacto exprés con otra fuerza política para poder gobernar. Pero yo creo que Carlos Mazón va a ser el mejor Presidente de la idea que ha tenido nunca la Comunidad Valenciana. Lo conozco mucho, sé cómo es. Cuando ha sido Presidente de la Diputación de Alicante, ha gobernado y ha pactado a izquierda y a derecha. Con socialistas, con Compromís, con Ciudadanos. Y, por tanto, vamos. Me siento orgulloso de lo que ha hecho y los valencianos van a tener un buen presidente por mucho tiempo.

En la Generalitat ha sido necesario un pacto Vox. ¿Usted hubiera sido partidario de explorar otras vías?Me gustaría que el Partido Socialista actuara con responsabilidad y con sentido de Estado y, por tanto, una vez gana el señor Mazón con mayoría muy amplia, ahí me hubiera gustado que el Partido Socialista hubiera ayudado con sus votos a que el señor Mazón hubiera sido presidente de la Generalitat sin necesidad de un acuerdo con otras formaciones políticas. Por lo tanto, ahí, si a alguien no le gusta el acuerdo con Vox, el único responsable de ese acuerdo con Vox es Ximo Puig y el Partido Socialista. Si el Partido Socialista hubiera actuado con generosidad, con sentido de Estado, Carlos Mazón sería presidente de la Generalitat sin necesitar un pacto de gobierno con otras fuerzas políticas. Pero como de los socialistas no se puede esperar ni altura de miras ni sentido de Estado, pues. Nosotros necesitamos gobernar. Los ciudadanos han hablado, han dicho que el Partido Popular debía gobernar la Generalitat y hemos buscado las fuerzas políticas que nos han querido ayudar para poder conseguirlo.