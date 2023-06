Ana Obregón se emociona en 'Mask Singer' con la actuación de Ratita: "Me ha llegado al corazón"

Ratita, Hada y Gorila se enfrentaron en un 'truelo' en Mask Singer durante la noche del miércoles. Durante la actuación de la máscara "más presumida", Ana Obregón derramó lágrimas de emoción.

La máscara interpretó Total eclipse of the heart, de Bonnie Tyler. La actriz e investigadora en el programa, se echó las manos a la cabeza y se comenzó a secar las lágrimas que brotaron de sus ojos.

"Esta canción me emociona mucho", aseguró. "Has cantado tan bonito que me ha llegado al corazón directo, como si fuera una flecha", declaró cuando se recompuso.

Tan conmovedora ha sido esta actuación que Ana Obregón no ha podido evitar derrochar una lagrimita 🥲



Obregón apostó por Beatriz Luengo tras un lapsus que le hizo dar las suposiciones de la máscara anterior, dejando extrañados y riendo a sus compañeros: "Fíjate si estoy mal que creía que estábamos con Caballito de mar".

Mónica Naranjo, por su parte, aseguró que era Victoria Abril, mientras que Javier Calvo se decantó por Carmen Maura. Por último, Javier Ambrossi se mantuvo con su última apuesta, Carmen Calvo.