La influencer de 'Mask Singer' que engañó a Los Javis: "Me miró a los ojos y me prometió que no era ella"

Bebé fue la máscara con menos votos durante el programa de Mask Singer emitido el miércoles por la noche. Durante las semanas anteriores, la máscara más joven detonó a Los Javis, que aseguraron que era Dulceida.

Sin embargo, la pareja de investigadores cambió sus apuestas en la última emisión. "Hoy no he escuchado a Dulceida", confesó Javi Ambrossi. "El otro día comí con ella, me miró a los ojos y me prometió que no era el Bebé", relató Javi Calvo.

Ambrossi finalmente apostó por Laura Escanes, mientras que su Calvo se decantó por María José Campanario. Por su parte, Mónica Naranjo se reafirmaba al elegir a Chábeli Iglesias y Ana Obregón a Judit Mascó.

¡#BabyOneMoreTime es lo que le gritamos a Bebé para que vuelva a cantar! Maravillosa actuación para alguien que acaba de nacer 👏🏻 @britneyspears estaría orgullosa 😍



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemifinal pic.twitter.com/bG31HI554X — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 21, 2023

Finalmente, para la sorpresa de todos tras las anécdotas de los Javis, fue Dulceida quien se desenmascaró. "El espíritu de Mask Singer es ese, secretismo hasta el final", agradeció así Arturo Valls al compromiso de la influencer por no destapar su identidad antes de tiempo.