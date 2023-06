Diez estudiantes de periodismo entrevistan a los colaboradores de 'Sálvame' en directo: "Hay que saber hacer una pregunta directa"

A dos días de su final, Sálvame ha convocado a diez estudiantes de periodismo que han tenido la oportunidad de entrevistar rápidamente a los colaboradores.

"Lo primero que tienes que saber es a hacer una pregunta directa o muy al grano, porque hay un momento en el que la gente desconecta", ha aconsejado Terelu Campos al primer estudiante.

Ante la pregunta a Belén Esteban sobre qué hará tras el final del programa, la madrileña ha contestado: "Va a haber sorpresas que van a hacer muy feliz a mucha gente".

Entre otras preguntas destacadas, se ha encontrado la opinión que les merecía la declaración de Sofía Suescun sobre el final de Sálvame. "Solo me interesa lo que piensa la gente de la calle. El público que nos ha hecho estar líderes en nuestra franja horaria. A mí no me gusta el olor a goma reventada", ha contestado Kiko Matamoros.

"Una cadena sin Sálvame a lo mejor se tiene que salvar", ha lanzado Gema López, lo que le ha merecido un gran aplauso. Sin embargo, Terelu Campos y Adela González han sido más comedidas, y han deseado suerte a los proyectos de sus próximos compañeros.

Sobre si las hermanas Campos volverían a hacer alguna temporada de Las Campos, ni Terelu ni Carmen Borrego han negado que no vaya a continuar un proyecto al que le tienen "mucho cariño".