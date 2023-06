Los nominados de 'Supervivientes' luchan por un puesto en la final: "No he hecho un concurso perfecto, pero ha sido real"

Los concursantes de Supervivientes todavía continúan la aventura, a pesar de encontrarse ya afincados en una casa de Guadalix, Madrid. Artùr y Adara son los nominados, que luchan por un puesto en la final desde que Bosco se salvó la última semana.

Los 'porcentajes ciegos' de cómo iban las votaciones, mostrados durante Tierra de nadie, demostraron que ambos nominados estaban muy igualados. 52,2%, frente al 47,8% de los votos para la salvación, que se conocerán durante la gala del jueves.

Carlos Sobera conectó con los concursantes para preguntar por qué creían que merecían salvarse con respecto a su contrincante. "No me gusta hablar de mí porque me siento prepotente", dijo Adara con una sonrisa tímida ante la cuestión del presentador.

"Creo que sobre todo he sido yo, no he hecho un concurso perfecto, pero ha sido real", acabó manifestando la exconcursante de Secret Story. Además, también le dedicó buenas palabras a Artùr: "Su concurso en el palafito ha tenido que ser durísimo".

El modelo ítalo-ucraniano, por su parte, defendió su trayectoria en Honduras. "He hecho el concurso a mi manera, sin pensar en el tiempo que tenía que estar", aseguró. "Creo que todos merecemos ganar", concluyó.