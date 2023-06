Feijóo y los cuarentones de Sánchez

Al fin, hemos escuchado a un candidato comprometerse a que, si gana las elecciones, consensuará un sistema de financiación autonómica que sustituya al vigente, que data de 2009. PP y PSOE han pasado de soslayo por este asunto durante toda la campaña del 28-M pese a ser crucial para el devenir de España. Se trata de sustituir un sistema obsoleto, que caducó ya casi hace una década por otro en teoría más justo, pero que ni populares ni socialistas se han atrevido a abordar con un mínimo de seriedad, temerosos de que cualquier planteamiento está abocado al fracaso en el contexto actual de disensiones entre autonomías.

Ha sido Feijóo el que lo ha sacado a colación ahora al comprometerse, sin ahondar al respecto, a trasladarlo a una conferencia de presidentes que quiere convocar dentro de las diez primeras medidas de gobierno que piensa adoptar en caso de ser el próximo jefe del Ejecutivo. El objetivo es fijar un modelo por el que se distribuyan entre las autonomías miles y miles de millones de euros bajo principios de solidaridad, equidad y corresponsabilidad fiscal, algo que, a día de hoy, parece improbable

Feijóo lanzó este compromiso en el Ritz, en una sala abarrotada de gente, en la que no faltaba ni el apuntador. Hasta Sánchez Galán estaba presente. Un evento muy revelador. Mientras esto acontecía, Sánchez defendía su legado en una emisora, en la que reconocía –lo más llamativo– que sus amigos de cuarenta y cincuenta se habían sentido incómodos por el feminismo de confrontación practicado. Todo ello en un ambiente más íntimo, también muy revelador. No obstante, ya se sabe eso de no vender la piel del oso, que nada está escrito y que hasta el 23-J todo es posible.