Cristina Castaño: "La mitología griega muestra comportamientos hacia las mujeres que todavía perduran en la actualidad"

Cristina Castaño se encuentra en un momento afortunado de su trayectoria como actriz, en el que puede renunciar a papeles que no le aportan lo que desea, para centrarse en otros caminos más ilusionantes. El personaje mitológico de Clitemnestra, esposa de Agamenón y madre de Electra, que ahora afronta casi como una reivindicación, colma su interés por acercarse a la tragedia griega clásica y simboliza esa determinación que comparte con la reina de Micenas. A lo largo de la conversación repasamos su vida artística y su visión de la sociedad actual, pero también hay tiempo para desvelar un personaje con el que sueña o una afición en la que buscarse a sí misma.

Cristina Castaño interpreta la obra 'Clitemnestra' en el Teatro Bellas Artes Jorge Paris

Este espectáculo reúne elementos de danza, teatro, música y flamenco. ¿El cante jondo y la mitología griega están conectados?Empatan de maravilla. Yo nunca lo hubiese pensado pero es verdad que el cante jondo tiene algo muy pasional y la tragedia griega es la reina de las pasiones fuertes, de las traiciones y los celos a lo grande.

¿Qué tipo de mujer representa su personaje, Clitemnestra?Clitemnestra va evolucionando a lo largo de la historia. Empieza asumiendo el papel de reina consorte que se otorgaba a las mujeres. Era la que tenía los hijos, perpetuaba el linaje del rey y estaba a sus órdenes. Crece con esa educación y lo asimila, pero tiene unos cuantos desengaños como el asesinato de dos de sus hijos a manos de su marido, Agamenón. Él regresa a casa después de diez años de guerra en Troya, y lo hace con una esclava a la que quiere poner en el trono junto a él. Clitemnestra finalmente rompe con esa situación y decide asesinar a su marido para ocupar su lugar como reina. No el que la historia pretendía, y aún pretende hoy en día asignar a la mujer. Tenemos grandes ejemplos en las monarquías actuales.



Elenco de la obra 'Clitemnestra' dirigida por José María del Castillo JORGE PARÍS

También encarna en cierto modo la venganza violenta, ¿no es así?Me hace mucha gracia que ella encarne ese papel cuando está casada con un bárbaro que lleva diez años de guerra, asesinando y violando mujeres. Parece que el asesinato de su marido por parte de ella vale mucho más que todas las muertes de los hombres en esa época.

Bueno, pero el guerrero tenía ese misión en aquella sociedad.Podríamos debatir sobre esto, pero no creo que el papel de guerrero fuera asesinar a su propia hija para entregársela a los dioses. ¿Por qué a los hombres se les permiten ciertas licencias y a ella no? Se le intenta arrebatar su reino de Micenas y ofrecérselo a una esclava troyana, ¿tiene que callarse y aceptar el destierro, o más bien elegir el destino que ella merece?

Es una mujer muy resolutivaEs una mujer con un par de ovarios para defender lo suyo y pasa a la historia como una vengativa, cuando la violencia estaba a la orden del día. Eran absolutos bárbaros. A mí también me ‘vendieron la moto’ de que Clitemnestra era la malvada, y me dije, "espera, espera, que vamos a defender su honor en la historia". Es una gran lección. La cuestión es criticar a la mujer por la razón que sea (ríe) Los hombres quedan bastante impunes y a ellas se les juzga con más facilidad.



"A nuestra reina Letizia no se le permite casi hablar y es una gran comunicadora. Doña Sofía es muy valiosa porque ha sabido callar"

John Collier. 'Clytemnestra'. Guildhall Art Gallery City of London Corporation. Creative Commons

¿No cree que el papel de la mujer haya cambiado en la historia desde la época de los mitos griegos?No, no lo creo. A nuestra reina Letizia no se le permite casi hablar y es una gran comunicadora. Además tenemos referencias anteriores: la reina Sofía es muy valiosa porque ha sabido callar. Diana de Gales rompió moldes y también fue muy criticada.



"A la mujer no se le permite tanto expresar su opinión, su molestia o incluso su enfado. Si el hombre muestra carácter no pasa nada, pero una mujer con carácter… ojo"

¿Se ha encontrado con dificultades a lo largo de su carrera, por su condición de mujer?Sí las he sentido. Recuerdo una serie en la que yo interpretaba una reina y se cuestionó desde fuera que tuviera más autoridad que el rey, pero así estaba escrito en el guión. Está a la orden del día. Cuando era más niña no era consciente y asumía el papel de mujer dócil, callada y dulce, pero desde el momento en que das tu opinión empiezas a molestar. A la mujer no se le permite tanto expresar su opinión, su molestia o incluso su enfado. Si el hombre muestra carácter no pasa nada, pero una mujer con carácter… ojo. En ese sentido sí noto diferencias.

¿Cree que algunos aspectos de la mitología griega en relación a la mujer todavía perduran en nuestra era?

Sí, sí, todavía perduran. Esto viene de siglos y está muy incrustado. Sin sentirme abanderada de nada, con la lucha feminista hemos conseguido cosas, pero no se puede cambiar todo de un día para otro.

Cristina Castaño Gómez, actriz. Villalba (Lugo), 1978 En 1999, trabajó al lado de Concha Velasco en la obra teatral 'Las manzanas del viernes' en el Teatro Ayala de Bilbao. Se dio a conocer en la Televisión de Galicia, en la serie 'Pratos combinados', interpretando a Paula Barreiro durante 29 episodios (2000-2001). En 2000 le llegó la oportunidad de incorporarse al reparto de otra serie, esta vez a nivel nacional: 'Al salir de clase'. Desde 2009 intervino en la serie de Telecinco, 'La que se avecina' interpretando el personaje de Judith Becker. Desde febrero de 2018 y hasta mayo de 2018 protagonizó la comedia 'Cuerpo de Élite', en Antena 3. En 2019, estrenó en Antena 3 la serie 'Toy Boy' junto con Jesús Mosquera y María Pedraza.

Yendo a sus inicios en el teatro, debutó con Concha Velasco en 1999, con una obra de Antonio Gala, Las manzanas del viernes. ¿Cómo fue trabajar con una actriz de esa categoría?Yo empecé a lo grande en el teatro porque Concha Velasco tenía su propia compañía y hacía giras muy largas. Te tirabas tres meses en Barcelona, un mes en Bilbao… Tenía su propio equipo técnico y era como estar en familia. Aprendí mucho de su amor al teatro. Decoraba su camerino como si fuera su hogar y decía que así le ponía cariño también a la función.

"En la carrera de actor hay que aprender a recibir noes, aunque la gente sólo ve los síes. Los noes te los comes tú y los llevas en tu maleta"

Cristina Castaño, Josep Linuesa y Concha Velasco en 'Las manzanas del viernes' de Antonio Gala (1999) Jesús Alcántara (CDAEM)

Recordando su debut en televisión en Al salir de clase, ¿cuáles son las principales enseñanzas que extrajo de aquella experiencia?De muy jovencita conseguí una notoriedad importante. Era la serie de moda entre los adolescentes. Entonces piensas que lo tienes todo hecho y luego te das cuenta que esto es una carrera de fondo, con altibajos. Son ciclos en los que no siempre estás arriba, ni suena el teléfono o te eligen en los castings. Es una carrera en la que hay que aprender a recibir noes, aunque la gente sólo ve los síes. Los noes te los comes tú y los llevas en tu maleta.

Siete temporadas con su personaje en La que se avecina, ¿no pueden verse como cierto parón en la evolución de un actor?No siento que fuese un parón en absoluto. Siento que aprendí muchísimo y me hice un gran máster en comedia con los creadores de La que se avecina, que son los mejores. Me convertí en una buena actriz de comedia y simplemente decidí dejarlo en el momento oportuno para interpretar otros personajes.

Cristina Castaño en el trono de la reina de Micenas JORGE PARÍS

En relación a sus participaciones en El club de la comedia, ¿cuál es el secreto para afrontar con éxito un registro tan complicado como el monólogo cómico?No sé cuál es el secreto. La vis cómica, o se tiene o no se tiene. Yo tampoco sabía cómo iba a reaccionar. Me lo ofrecieron y fue la primera vez que sentí en un escenario irse los nervios de golpe y empezar a manejar. Puedes elegir cuándo van a reír o cuándo provocar un aplauso.

¿Como un director de orquesta?Exactamente. Cuando ves que te ríen el primer chiste y manejas el tempo, disfrutas en el escenario de algo que yo no conocía. Ahí descubrí que se me daba bien.

Pero vamos, que clases de vis cómica no existen.No. De hecho, yo en la escuela de interpretación no destacaba por ser una actriz de comedia. Había compañeras con las que te partías de risa nada más salir al escenario, pero a mí me gustaba más el drama. La comedia apareció después.

¿El papel de Sally Bowles en Cabaret fue uno de los más importantes de su carrera en el género musical?Sin duda es uno de los hitos de mi carrera. Es difícil repetir algo así porque, para mí, es el mejor personaje de musical, el más complejo. Las canciones son joyas que caminan solas después de 50 años y como libreto dramático sigue vigente porque trata una parte de la historia que no hay que olvidar. Siempre estamos a punto de repetirlo, de una manera o de otra. No está de más que se siga representando y recordando de dónde venimos.



¿Algún otro papel de musical al que no podría resistirse?Si viniese Satine, de Moulin Rouge… ¡Ese papel lo apuntamos porque es precioso!

"Me siento muy orgullosa de hacer llegar a la juventud nuestra cultura, aunque vivamos en una sociedad con mucha inmediatez y redes sociales, donde la gente no profundiza"



Ahora podemos verle como mentora en A este paso no estrenamos, en TVE. ¿Ha descubierto su facilidad en ese terreno?No sabría responder. He acompañado a los invitados durante diez programas para ver hasta dónde pueden llegar, pero ser profesora no creo que sea mi vocación. Hemos tenido de todo: gente con talento y sin él; gente que no se sabe el texto o gente muy resabiada; otros que no confían nada y luego les sale muy bien… Cuando el invitado se sabe el texto, como por ejemplo Mariló Montero, que había trabajado el personaje, se puede disfrutar la escena y es un gustazo. También me ha dado la oportunidad de interpretar personajes de La Celestina, Bodas de Sangre o Don Gil de las calzas verdes. Ha sido un gran lujo conocer a estos diez autores, estas diez obras y diez personajes.

Al igual que este programa ofrece la posibilidad de sentirse actor por unas horas, ¿a qué mundo ajeno a la interpretación le gustaría aproximarse?

Me gusta mucho la astrología. De hecho estoy estudiando ahora y hablo con amigos astrólogos que me explican cosas, pero como parte de autoconocimiento. Me fascina.

¿Cree que la televisión pública apuesta por el teatro?Creo que La 2 con este programa ha apostado, pero vamos a ver si apuesta más (ríe) Era necesario acercar nuestros grandes autores al público. El pueblo tiene que estar informado de quién es y de dónde viene, a través de la literatura. Es necesario para que una población sepa cuáles son sus raíces. Tiene una parte preciosa de divulgación. Algunos profesores nos dicen que ponen este programa a sus alumnos y lo ven encantados. Así conocen de una manera entretenida a Segismundo, de La Vida es sueño. Me siento muy orgullosa de hacer llegar a la juventud nuestra cultura, aunque vivamos en una sociedad con mucha inmediatez y redes sociales, donde la gente no profundiza.

"Clitemnestra ha sido un proyecto caído del cielo porque llevaba tiempo queriendo hacer tragedia griega"

En su profesión, son muy pocos los que pueden permitirse elegir entre varios papeles. ¿Se encuentra ahora en esa situación?Muy pocos privilegiados pueden elegir, pero yo me encuentro en una posición desde la que puedo decir que no a proyectos que no me ofrecen lo que deseo, aunque cause vértigo hacerlo y quedarse en casa, pero todavía no puedo elegir. Si pudiera hacerlo elegiría a directores con los que todavía no he trabajado y no me han llamado. Vengo ahora de una etapa en la que he hecho el trabajo consciente de parar y elegir bien hacia dónde quería ir y en ese sentido Clitemnestra ha sido un proyecto caído del cielo porque llevaba tiempo queriendo hacer tragedia griega.

Hay otros muchos que no pueden decir que no.Efectivamente y yo me he visto muchas veces en proyectos que no me llenaban del todo, pero me llenaban la cuenta.



"El ser humano no respeta a nuestros cohabitantes de la Tierra. No tenemos conciencia global ni asumimos nuestra responsabilidad"

Le hemos visto protagonizar un anuncio para sensibilizar a la población sobre el abandono de mascotas. ¿Es un tema que le preocupa especialmente?Tengo dos perritas, pero creo que es un problema del ser humano y de la civilización en este momento. No respetamos a nuestros cohabitantes de la Tierra. ¿En qué momento nos hemos erigido en la supremacía, pensando que los demás no merecen respeto o no sufren? No empatizamos con su dolor y pensamos que podemos separar a las madres de las crías sin que sufran. Está demostrado que sí. No tenemos una conciencia global, cuando nosotros somos animales más desarrollados y eso conlleva una responsabilidad en el cuidado de nuestro medio. Deberíamos ser los guardianes de la Tierra y no sus destructores.