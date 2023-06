Javi Redondo se sincera y explica por qué estuvo ingresado: "Nunca me había dado este tipo de ataque"

Como no podría haber sido de otra manera, tras la ruptura de Mario González y Claudia Martínez, no fueron pocos los que preguntaron su opinión a Javi Redondo, la expareja de la que fuera concursante de La isla de las tentaciones. Aunque, el madrileño no pudo dar ninguna declaración.

Ahora, el influencer ha explicado el porqué de su desaparición, y es que se encontraba ingresado por un fuerte ataque de ansiedad. Así mismo lo ha explicado Redondo a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy pensé que me moría, nunca me había dado este tipo de ataque de ansiedad y se pasa realmente mal. La verdad es que no sé por qué ahora que empiezo a estar bien me viene todo esto", comenzaba a explicar el joven en su perfil, "Llevo meses muy malos, tragando y aguantando mucho como ya sabéis, pero las cosas han venido de esta manera".

El exnovio de la catalana ha querido darle las gracias a sus seguidores por estar preocupados por él y por los mensajes de apoyo que ha recibido estos días. Además, ha querido destacar que aún no conoce el motivo exacto de la repentina crisis.

Javi no llegó a tener que pasar la noche ingresado, ya que consiguieron calmarle durante la tarde. Por ahora, estará tomando un tratamiento específico durante el próximo mes: "Lo importante es que estoy bien y me siento un afortunado de toda la gente que rodea y me escribe, ¡espero ponerme bueno pronto! Como me ha dicho una amiga hoy: ¡tenemos que ser felices! Prometo estar a tope ya mismo".

A las pocas reaparecía de nuevo, vía telefónica, en el reality de Mtmad, Solos, donde habló sobre la ruptura de su expareja. Además, al poco después, volvió a actualizar su salud a través de sus redes sociales.

"Aún me siento raro y a ratos me cuesta respirar... Es una sensación extraña y desagradable que espero que se me vaya bajando en los próximos días", ha asegurado el creador de contenido.