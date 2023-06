Mayka Rivera cuenta cuál es su verdadera relación con Risto Mejide: "Es la única versión"

Después de que Risto Mejide confirmase su ruptura con Natalia Almarcha, mucho se ha hablado sobre las posibilidades que causaron la ruptura. El youtuber Abel Planelles ha asegurado que Mayka Rivera podría haber estado enviándose mensajes subidos de tono con el publicista. Un posible tonteo del que también fue consciente la farmacéutica.

Unos rumores que han corrido como la pólvora sobre todo tras conocerse que la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha puesto fin a su historia de amor con Alejandro Bernardos, tras dos años juntos. Es la razón por la que, ahora, la murciana ha explicado cómo es su relación con la expareja de Laura Escanes. A través de un vídeo en su canal de MTMAD ha contado la "única versión" con el fin de acallar estas especulaciones.

"Estaba en casa tan tranquila y de repente me empiezan a llegar vídeos de TikTok. Mis amigas y la gente que me conocen preguntaban que si esto era verdad. En el vídeo salía que yo había sido el motivo de la ruptura de Risto y Natalia. Sin pruebas. 'Bombazo: Mayka y Risto han tenido conversaciones y ha sido el motivo de la ruptura'", ha explicado la joven de 28 años, quien también ha desvelado que la noticia la tomó por sorpresa.

Tras esto, la expareja de Alejandro Bernardos ha aclarado cómo es su relación con el publicista, desmintiendo así todos los rumores. "Yo jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide. Nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram. No he hablado en mi vida con él. Estoy cansada de que la gente siempre me esté relacionando con todo el mundo, sin pruebas. No sabéis el daño que hacéis", ha expresado, visiblemente molesta por la situación.

"A esa persona se le está acusando de que le ha sido infiel a Natalia. Él tiene hijos... Hacéis daño a la gente. De verdad, no le quiero dar más bola a esta tontería..", ha afirmado y ha añadido: "¿Una persona que hace un bulo en TikTok tiene tanta credibilidad como para salir en los periódicos digitales afirmando la noticia? Sin preguntarme a mí, ni tampoco a él. Sin afirmar nadie nada. Yo alucino".

Mayka Rivera ha reiterado que no tiene ningún tipo de relación con el autor de El Chisme y que está muy molesta porque siempre se la relaciona con alguna persona. "Lo único que hago es pasar de todo esto. Siempre que se me relaciona con alguien lo desmiento en MTMAD. Cuando yo tenga algo con alguien seré la primera en decirlo", ha asegurado.