La trampa que Sofía Suescun le tendió al exmarido de su madre, Maite Galdeano, para poner fin a su matrimonio: "Me arrepiento"

Sofía Suescun ha desvelado que le tendió una trampa al que fuera marido de su madre, Maite Galdeano, cuando era una adolescente. Una farsa que le valió para darse cuenta de que Ugo Joseph Okoye quería serle infiel a la exconcursante de Pesadilla en el paraíso poco después de contraer matrimonio.

La verdad sale a la luz tras la presencia de Ugo Joseph Okoye en First dates, donde acudió con la idea de encontrar el amor. Sin embargo, su paso por el programa ha sido peculiar. El hombre aseguró a Carlos Sobera que él era la pareja de Maite Galdeano y que su historia de amor llegó a su fin porque cayó en la "trampilla" de Sofía Suescun.

"Se hizo pasar por otra persona en un perfil de Facebook", desveló Ugo Joseph Okoye, quien, además, aseguró que intentó ligar con ella. La ganadora de Supervivientes fingió ser una joven que se encontraba interesada en Ugo y, tras ver que este caía en sus supuestos encantos, le contó todo a su madre. "Yo le intentaba explicar a Maite que no todo lo que uno habla por Internet al final se hace", expresó Okoye.

Por su parte, la ganadora de Gran Hermano ha recuperado la conversación que ambos tuvieron en la red social en aquel entonces, cuando ella tenía 14 años. Con la finalidad de echar a la expareja de su madre de casa, Sofía Suescun tuvo la idea de fingir ser una estudiante universitaria de Madrid que mostraba un gran interés en Ugo, quien le parecía un buen partido.

Después de presentarse, ella le preguntó que si la chica que aparece en sus fotos es su pareja o su novia, a lo que este contestó que "algo así" y, además, afirmó que es algo mayor que él. Por si fuera poco, también le dejó saber que le gustaría conocer más de ella, algo que no gustó nada a Sofía Suescun. "Ay, pobre... Cómo cae (en la trampa). Ahí ya tenía dos pruebas buenas porque no reconoce que es el marido de mi madre y la llama vieja, pero no me era suficiente", ha comentado la joven de 26 años mientras repasa la conversación.

♬ sonido original - Sofía suescun @sofiasuescungaldeano Antes de llamarme mala tened en cuenta que era una adolescente muerta de celos que quería ver a su madre SOLA sin ningun hombre que la acaparara. Eran celos toxicos, lo reconozco. Me salí con la mía y me arrepiento 🥲 Pobrecito lo que dice al final💔💔 #greenscreenvideo

La supuesta estudiante universitaria le ofreció a Ugo verse en Pamplona, concretamente en la casa donde él vivía con Maite Galdeano y su hija. Ugo mostró un gran interés en este encuentro e incluso su idea es que esta fuese cuando su expareja y Sofía Suescun estuviesen de vacaciones.

"Yo tenía todo para decirle a mi madre que tenía el plan hecho para ponerle bien los cachos sin que te enteres. ¿Qué más quieres para echar a este tío de casa? Lo conseguí, pero la verdad es que reconozco que me da un poquito de pena", ha expresado la joven, quien ha asegurado que dejó de escribirle después de tener todas las pruebas que demostraban su disposición de serle infiel a su madre.

"Antes de llamarme mala, tened en cuenta que era una adolescente muerta de celos que quería ver a su madre sola, sin ningún hombre que la acaparara. Eran celos tóxicos, lo reconozco. Me salí con la mía y me arrepiento. Pobrecito", ha escrito Sofía Suescun junto al clip publicado en TikTok.

Ambas confesiones se han viralizado en las redes sociales, donde muchos usuarios apoyan la idea que tuvo la exparticipante de Supervivientes en aquel entonces, pues esta hazaña le permitió darse cuenta de las intenciones de infidelidad que Ugo tenía con Maite Galdeano.