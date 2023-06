Mayka Rivera, ¿la causante de la ruptura de Risto Mejide y Natalia Almarcha?

Después de días de rumores, y de que Risto Mejide borrara de sus redes una imagen de su hija junto a su novia, Natalia Almarcha, el publicista confirmó sus redes la ruptura, y alegó que no se va a pronunciar sobre el fin de su relación.

"De cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos", comenzó contando.

"Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de esta ni de ninguna", escribió. "Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida. Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor".

"Por eso, después de la ruptura, no esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable", aseguró. "Esa persona merecerá siempre mi respeto y, por lo tanto, mi más sincera contención. Si ella decide contaros su mitad de nuestra historia, será cosa suya".

"Pero yo, por ella y por mis hijos, por lo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga", concluyó.

Ahora se arroja algo más de luz sobre qué ha podido pasar. Según el youtuber Abel Planelles, a Natalia le habrían llegado mensajes subidos de tono y en modo tonteo entre el presentador y la exconcursante de La isla de las tentaciones Mayka Rivera.

Quizá por eso ahora tomen sentido las palabras de la farmacéutica tras la ruptura, que recalcó que desde diciembre que empezaron su relación a ella no se le puede sacar "ninguna conversación fuera de tono con ningún tío".