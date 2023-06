Gerard Piqué regresa a Miami con sus hijos, que no acudirán a la boda del hermano del exfutbolista el próximo fin de semana

La relación entre Gerard Piqué y Shakira parece estar más tirante que nunca y es que, aunque parece que la cantante habría rehecho su vida y habría dejado de lado el rencor, ahora no ha sido flexible con el convenio de custodia de los hijos que tiene en común con el exfutbolista.

Tal como ha destacado este martes El programa de Ana Rosa, la cantante habría impedido que sus hijos acudieran a la boda de Marc, hermano de Gerard Piqué. Un evento al que el exfutbolista iría acompañado de Clara Chía.

En su llegada al aeropuerto de Miami, los medios de comunicación captaron la llegada de Piqué junto a sus hijos. El deportista aguantó la presencia de la prensa hasta que los compañeros le preguntaron por los rumores de boda con Chía, a lo que respondió: "Por favor, ya está, ¿vale?".

Desde Miami, Alex Rodríguez ha destacado: "Piqué estaba mucho mejor preparado y tenía un coche a la salida del aeropuerto. Esto confirma que los niños no van a estar en la boda de su tío Marc, con el que además se sabe que tienen muy buena relación".

"Parece que la relación entre Piqué y Shakira continúa bastante fría y que no están cediendo en ese sentido", ha agregado el periodista que, además, ha apuntado: "En cuanto a la boda con Clara Chía, no quiso hacer ninguna referencia ante este asunto. Algunas personas del entorno de Shakira desmienten la información, que él no quiere casarse y que si lo hiciera sería para tocar esa tecla sensible hacia Shakira, hacerla enfadar y vengarse por todo lo que ella le está haciendo ahora".