La nueva vida de Shakira junto al piloto Lewis Hamilton se ha convertido en la noticia bomba del fin de la primavera. Tras muchos meses lanzando dardos a su expareja, Gerard Piqué, ahora la cantante tiene una nueva ilusión amorosa.

Sin embargo, este martes, El programa de Ana Rosa ha comentado el nuevo enfrentamiento en el que se encontrarían la cantante y el exfutbolista. Todo tendría que ver con la custodia compartida de Milan y Sasha, los hijos de ambos.

Tal como ha explicado el matinal de Telecinco, a Gerard Piqué le corresponde estar con sus hijos desde el pasado 2 de junio hasta el día 19 del mismo mes. Sin embargo, el futbolista le habría pedido a la cantante el favor de quedárselos cuatro días más para que puedan acudir a la boda del hermano del deportista y esta se habría negado.

Desde el Club Social del programa, los colaboradores han apuntado que el motivo de Shakira para no dejar que sus hijos acudan al enlace de su tío podría tener que ver con la presencia de Clara Chía en el evento. "Yo no sé si esto es verdad, pero si lo es, es un poco cutre. A mí me extraña de una persona con mundo", ha señalado Ana Rosa Quintana.

"A mí me extrañaría mucho de Shakira porque, si es así, se retrata. Independientemente de que Piqué se haya ido con otra chica, a nivel de convenio se ha portado muy bien con ella con respecto a los niños, dejando que vivan en Miami con ella", ha apuntado Cristina Tárrega.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha recalcado: "Una boda no es un sitio para que los niños vayan, así que no pasa nada si no van". "Cuando hay una separación y está todo establecido tan bien, yo creo que cuando hay menores hay que ser flexibles tanto por un lado como por el otro", ha agregado la presentadora.

Joaquín Prat ha puntualizado el comentario de Quintana: "A lo mejor, esa flexibilidad viene después de haber hecho un proceso en el que ahora mismo no está Shakira". "Igual todavía está cabreada. Cuando se separa una pareja, lo fundamental es que los dos hagan su vida", ha añadido Ana Rosa, que también ha comprendido que Gerard Piqué tenga una nueva pareja y quiera que sus hijos pasen tiempo con ella.