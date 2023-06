Fiama, que participó en la primera edición de La isla de las tentaciones junto a su por entonces novio, Álex Bueno, anunció el pasado septiembre su compromiso con Marcello Falzerano, futbolista de la segunda división italiana.

"No podía contar nada, pero por fin puedo decirlo porque la persona está aquí conmigo. ¡Nos casamos!", afirmó Fiama en Yes to all, su canal de Mtmad. La también exconcursante de Secret Story lo anunció con mucha felicidad, aunque sabía que habría "mucha gente" que piense que están locos.

Un pensamiento que podía llegar porque lo cierto es que Fiama comenzó esta relación sentimental hacía solo unos meses, tras la que tenía con Hugo, su expareja. "Loco puede ser cualquiera. El que quiera hacer su boda muy pronto o el que espere muchos años para hacerlo", afirmó la influencer.

Tradicion Italiana la novia le tiene que tirar la flor el novio le lleva a fiama

Anoche hoy es la boda pic.twitter.com/xdGxiTaU8a — ALIZON 🇪🇦 🇮🇹🌴💖💫JIMENA 👑✨🦋❣️ (@Alizon05176275) June 18, 2023

Ese día ha llegado. Y ha sido este domingo. Tras haber cumplido en la noche del sábado la correspondiente tradición italiana, nacionalidad de su futuro marido, y tal y como ha informado Fiesta, la pareja se ha dado este domingo por fin el 'sí, quiero' en Madrid.

Qué guapos están 🥰 Entiendo que van a la boda de Fiama 😊 @isandrapica @FiamaRf pic.twitter.com/o68P81NlNm — @pilar_piquista (@sandra_piquista) June 18, 2023

Poco se sabe, de momento, sobre el enlace, pero sí que han acudido a él rostros famosos como Sandra Pica o Alejandra Rubio, que ha comentado del novio que, aunque le conoce poco, "es un chico muy simpático".