Fiama, de 'La isla de las tentaciones', anuncia su boda con el futbolista Marcello Falzerano tras solo unos meses saliendo

Una nueva boda llega al universo de La isla de las tentaciones. Fiama, que participó en la primera edición junto a su por entonces novio, Álex Bueno, ha anunciado su compromiso con Marcello Falzerano, futbolista de la segunda división italiana.

"No podía contar nada, pero por fin puedo decirlo porque la persona está aquí conmigo. ¡Nos casamos!", ha afirmado Fiama en Yes to all, su canal de Mtmad. La también exconcursante de Secret Story lo ha anunciado con mucha felicidad aunque sabe que "habrá mucha gente" que piense que están locos.

Ese pensamiento puede llegar porque lo cierto es que Fiama comenzó esta relación sentimental hace solo unos meses, tras romper su relación con Hugo, su expareja. "Loco puede ser cualquiera. El que quiera hacer su boda muy pronto o el que espere muchos años para hacerlo", ha afirmado la influencer.

"Algunos dirán que es mentira porque una vez dije que me iba a casar y no fue así", ha dicho también entre bromas, recordando aquella vez que anunció su compromiso con Álex Bueno antes de viajar a República Dominicana para el programa de Telecinco.

La joven ha relatado que, cuando ambos se conocieron, tuvieron que utilizar el traductor de Google por los problemas con el idioma. Sin embargo, el aprendizaje va por buen camino. "Lo está aprendiendo conmigo. Dice que está siendo fácil porque yo no paro de hablar", ha dicho Fiama, que asegura que "en muy poco tiempo ya habla genial".

Además, la pareja ha desvelado que se conocieron en Italia y, antes de ser novios, fueron amigos. El paso más importante en su relación llegará el próximo año, cuando se celebre el enlace en España. "Vendrá gente de Roma, de Canarias y de Madrid. Y Madrid es el punto medio, así que será allí", ha afirmado rotundamente ella.