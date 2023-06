Sale a la luz la declaración de Shakira en 2019 en el juicio por fraude fiscal: de los detalles de su relación con Piqué a su vida itinerante

El 6 de junio de 2019, Shakira se sentó en el banquillo de los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) como investigada por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Mucho ha llovido desde entonces, tanto en su vida sentimental como familiar, pasando incluso por un equipo legal distinto, pero la defensa que realizó en aquel entonces se mantiene intacta.

Actualmente, el juicio continúa y está previsto que la vista oral comience a finales de noviembre en la ciudad condal. La Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel para la artista, así como una multa de 23,7 millones de euros. Y, aunque se estudió un acuerdo para rebajar esta pena, que incluirá una admisión de culpa y una multa, en verano de 2022, Shakira, convencida de su inocencia, se negó a aceptarlo y acusó a la Fiscalía de "intransigente" y de usar "medios indebidos" para presionarla.

Según la Agencia Tributaria, la intérprete de Monotonía residió desde 2011 en España durante, al menos, 183 días (la mitad más uno) de cada año, aunque ella esgrime que no lo hizo hasta 2015, cuando nació su segundo hijo, Shasha. Por ello, se juzga 2011 por la vía administrativa y 2012, 2013 y 2014 por la vía penal, proceso en el que, el 6 de junio de 2019, Shakira declaró, tal y como ha compartido El País.

El citado medio ha tenido acceso a las confesiones frente al juez, en las que habló de su incipiente relación con Piqué en 2011 o su carrera musical que le obligaba a tener un modo de vida itinerante como pruebas de que no residía en España en aquel entonces.

"Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad", sostuvo la cantante, que aseguró que ha llegado a "estar en tres países en un mismo día" y esta vorágine fue "uno de los precios más altos" que tuvo que pagar por su carrera. "Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión", declaró, en referencia a esta época que le siguió a su éxito del Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica de 2010, donde conoció al padre de sus hijos.

Shakira, que solo aceptó preguntas de su abogado, que entonces era José Ángel González Franco, comentó que España no era un país con el que tuviera un vínculo estrecho, como sí le pasaba con Estados Unidos, que fue su trampolín profesional al resto del mundo y su "centro de negocios", con su Colombia natal, donde residía parte de su familia, y con Bahamas, donde acudió a grabar y se quedó, enamorada de la isla y de la privacidad que le ofrecía.

La artista se compró una casa en Nassau, capital de Bahamas, con Antonio de la Rúa, su pareja de aquel entonces, y, tras tres años, el país le concedió un permiso de residencia permanente. Este documento es el que utiliza la intérprete de 46 años para esgrimir que no vivía en España, pero, tal y como informa El País, Hacienda aseguró que es algo que el país expide a las personas que compran una vivienda de cierto valor, independientemente de su residencia.

"Aterricé en Barcelona solo para darle un beso a Piqué"

Shakira continuó su declaración lamentando que, "desafortunadamente", no podía pasar tanto tiempo en Bahamas como le gustaría debido a su carrera y a su incipiente relación con Piqué.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex", añade. "Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco sus celos, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes".

"Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard", recordó y reflexionó sobre si eso lo habría computado Hacienda como un día en España.

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 meos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy... Era un loquito en esa época. Ahora mismo un tipazo", opinó en junio de 2019, unas declaraciones que ahora, tras su divorcio, han envejecido algo mal.

