Stéfanos Tsitsipás, muy enamorado, confiesa lo que siente por Paula Badosa: "Nunca me había sentido tan atraído por una mujer"

Stéfanos Tsitsipas y Paula Badosa finalmente han confirmado su relación. Así lo contó la propia tenista española en Hola, donde la joven aseguró que se encuentra muy enamorada del griego. Del mismo modo, el deportista ha confirmado en una charla junto al medio Bild qué siente por su compañera de profesión.

El de Atenas se encuentra actualmente en Stuttgart, preparado para iniciar la nueva gira, pero, antes de salir al césped, no ha dudado en hablar con la prensa. Además, hace una petición entre risas, y ruega a los fotógrafos que no busquen a Badosa entre las gradas.

"No hay necesidad. Tiene una lesión grave y está tratando de regresar a Wimbledon. Por lo tanto, la rehabilitación es muy importante para ella. Quiero lo mejor para ella, al igual que quiero lo mejor para mí. Es una colaboración muy bonita. Así que no hay necesidad de un fotógrafo en Stuttgart, te lo prometo", ha explicado el quinto mejor jugador a la revista.

Fue precisamente esa confesión lo que hizo saltar las alarmas al entrevistador del medio alemán, por lo que no dudó en pedirle al tenista que explicara a qué se refería con ello. Lo que no esperaba es que el griego respondiera con tanta sinceridad: "No es una colaboración en ese sentido. Sí, somos pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Tal vez así es como deberías definirlo. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo".

Tsitsipas está completamente enamorado de la española. Para él es una de las personas más importantes que ha conocido en su vida y quiere dejarlo claro: "Te diré una cosa: he conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual".

La buena sinergia entre ambos jugadores de tenis es más que latente. Según las palabras del griego, entre ellos hay muy "buenas vibraciones" y asegura que era eso lo que estaba buscando. Para él, haber conocido a Paula es "una experiencia muy hermosa" y se encuentra feliz de vivir algo que no cree común: "No creo que mucha gente experimente ese tipo de conexión espiritual y de alma gemela con alguien. Si viajas mucho por el mundo, esto es lo que estás buscando. Crees que lo encontrarás en algún lugar del mundo, pero a veces está justo frente a ti".