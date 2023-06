La relación de Adara con su padre, Jesús Molinero, lleva tiempo siendo intermitente, tal y como ella misma ha confesado en los distintos realities en los que ha estado. Y, del mismo modo, volvió a hablar sobre él este martes en el puente de las emociones de Supervivientes. Pero, tras esto, su padre se ha pronunciado, muy duro, en redes.

La ganadora de GH VIP 7 fue la última concursante en cruzar esta pasarela en la que se desnudan emocionalmente, pisando distintas palabras como infancia, soledad, amor y rencor. "Llevo todo el concurso pensando que ojalá no llegara este momento. No quiero hacer daño a nadie", aseguró.

La madrileña se echó a llorar narrando cada parte de su pasado, pero fue con los vinculados a su padre con los que más se emocionó, pues confesó estar destrozada por la relación que mantiene con él.

"Es una mochila muy grande en mi día a día. Me hace muchísimo daño", narró. "Cada vez que pienso que se ha recuperado la relación pasa algo y se destroza todo. No lo entiendo, de verdad, y al pasar por aquí lo entiendo menos. Siempre me preguntó el porqué y no lo encuentro".

"Es que han sido tantas veces, que cada vez que pasa me destroza totalmente. Cada vez que me deja de hablar o no me llama, me mata. Entonces voy a hacer lo que me salga y ya está", expresó. "Esta vez no espero nada ya, solamente quiero curar mis heridas y poder ser libre en ese sentido, sin dolor".

"Creo que cualquier relación se puede salvar, simplemente hace falta hablar, que las cosas sean recíprocas, ya está, simplemente eso", añadió Adara Molinero.

Desde plató, su madre y defensora, Elena Rodríguez, se emocionó al ver cómo sufría su hija, pero decidió no pronunciarse cuando Carlos Sobera le preguntó por su opinión: "Prefiero no hablar. Son sus cosas y hace mucho tiempo que desconecté de ese tema. Mis hijos son maravillosos y el que no quiera estar ahí, él se lo pierde".

Pero hubo una contrarreacción a estas palabras, y fue la de Jesús Molinero. Aunque no suele pronunciarse públicamente, y lleva tiempo sin mantener contacto con su hija, desde que intentaron un acercamiento en Secret Story, el padre de Adara lanzó un duro aviso a su ex a través de Twitter.

Si, mejor ten la boca cerrada. pic.twitter.com/6nmvFuM7q7 — JESUS MOLINERO (@Discovery4k) June 15, 2023

"Sí, mejor ten la boca cerrada", tuiteó él junto a un vídeo en el que se veía a Elena Rodríguez en el plató de Supervivientes diciendo que prefería no hablar.