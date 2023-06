Adara Molinero cruza el puente de las emociones en 'Supervivientes': "He intentado recuperar la relación y siempre pasa algo"

Adara Molinero cruzó el puente de las emociones durante la noche del martes en Supervivientes. La última concursante en hacerlo fue Alma Bollo, que se rompió al hablar sobre la relación con su padre, Chiquetete.

Adara se enfrentó a las palabras infancia, soledad, amor y rencor, además de la que ella misma añadió al final: unión. La concursante se rompió desde el comienzo: "No quiero hacerle daño a nadie, me da pánico".

"Me daba mucho miedo y por eso he estado con personas que no tendría que haber estado", dijo Adara cuando se colocó sobre el escalón de la soledad. "Siento que después de salir de aquí voy a ser capaz", aseguró.

En el amor, también tuvo una gran reflexión: "Es algo que he ido buscando siempre y me he dado cuenta de que el amor me lo puedo dar yo misma".

"Tengo el amor incondicional de una parte de mi familia", declaró Molinero. Madrueño preguntó por la otra parte. "Es una mochila muy grande que levo. Pensaba que se había recuperado la relación y cada vez pasa algo y se destroza todo", respondió la Superviviente llorando.

Eligió la palabra unión con la que compartió una bonita y sincera reflexión mientras se secaba las lágrimas: "Creo que cualquier relación se puede salvar, simplemente hace falta que las cosas sean recíprocas".