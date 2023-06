Alma Bollo habla sobre su padre, Chiquetete, en el puente de las emociones de 'Supervivientes': "No consigo perdonarle"

Alma Bollo cruzó el famoso 'Puente de las emociones' en Supervivientes durante la noche del martes. La joven pasó por las palabras infancia, soledad, culpa y perdón.

Fue con esta última, perdón, donde habló de su padre Chiquetete, aunque también le mencionó en el escalón de la soledad. "Mi padre no estuvo a la altura. Ni siquiera estuvo", declaró la hija de Raquel Bollo.

"Hay algo que me atormenta desde que falleció, y es que no consigo perdonar a esta persona", continuó Alma aguantando las lágrimas. "No puedo por lo que hizo pasar a mi madre o que se cruzase conmigo en la puerta del colegio y se cambiase de acera", confesó.

Alma verbalizó la necesidad de perdonar a su difunto padre: "Necesito el perdón para que me dé paz, porque esa persona ya no está". Previamente, la concursante habló de la soledad que vivió en su adolescencia.

"En el colegio me daban cosas para que firmara mi padre y yo preguntaba que quién me lo firmaba porque no tenía padre", reconoció Bollo. "Me faltaba una figura paterna, aunque he tenido a mi abuelo", sentenció agradecida.