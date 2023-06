Sorpresa en el plató y en Honduras al conocer al salvado de 'Supervivientes': "No he pensado en nada"

Como cada martes, en Supervivientes: Tierra de nadie se celebró la 'Ceremonia de salvación'. Allí "uno de los cuatro saldría de la lista de nominados", tal y como explicó Carlos Sobera desde el plató.

Bosco, Alma, Jonan y Artùr se subieron al barco del Pirata Morgan para enfrentarse al hacha de Laura Madrueño, quien hizo caer a cada concursante que continuaba nominado.

Primero cayó Bosco, seguido de Alma Bollo. La salvación osciló entre el youtuber y el modelo ítalo-ucraniano. Finalmente, fue Jonan quien cayó al agua, quedando Artùr fuera de las nominaciones del jueves.

Artùr: "Tengo muchísimas ganas de seguir. No pensaba que me fuera a salvar en el barco"



El resultado fue algo que no esperaban ni en Honduras, ni en el plató. Tanto los Supervivientes como algunos colaboradores se mostraron sorprendidos. "Me alegro, pero me parece una pena porque los otros tres merecían estar en la final", sentenció Carmen Borrego.

Carlos Sobera, por su parte, señaló la sorpresa de Artùr: "No se esperaba salvarse al punto de que no tenía pensado ni qué decir". Y es que el modelo se quedó en blanco al ser salvado. "No he pensado en nada", dijo riéndose desde el barco.