Jesús Carmona se puso a hacer zapateados y piruetas por primera vez cuando tendría que haber estado viendo dibujos animados en su casa de Badalona y comiendo chocolate con galletas de merienda. Por eso, a pesar de tener solo 37 años, carga ya con una mochila de profesional consagrado y reconocido. Este bailarín es, entre otras cosas, Premio Benois de la Danse 2021, uno de los más prestigiosos que hay en Europa. A partir del 11 de agosto va a dejar de lado temporalmente su oficio de bailarín para presentarse como coreógrafo en un espectáculo que recupera la figura más conocida de Bizet: El Musical Flamenco Carmen. El ballet, que dirige Óscar de Manuel, se presentará en Marbella (Starlite) el 11 de agosto; en el Kursaal de San Sebastián, el 9 de septiembre; en Bilbao, el 23 de septiembre, y en el Teatro Real de Madrid, el 5 de noviembre. "Cuando me contratan estoy al servicio de la cabeza pensante", dice Carmona. "Luego, creo mucho en mi discurso interno". Así, con el fuego que le provoca la danza y el temple que le da innovar, habla de este personaje universal y de cómo lo ve él: libre, vulnerable e incomparable.

¿Qué tiene esta Carmen que no tienen otras?A nivel coreografía, que es lo mío, lo que intento es romper con todos esos estereotipos internos míos. Todo el mundo en todas las partes del mundo tiene un imaginario de lo que es Carmen. Y aunque no la hayan visto saben por dónde va Carmen. Yo lo que he hecho es internamente romper todas esas fotografías, todo ese imaginario que tenía preconcebido de lo que era Carmen para verlo desde una lectura nueva y fresca. Creo que al final, al tener como concepto que cada bailarina del espectáculo sea una de las personalidades de Carmen, eso ha dado pie a que esa fotografía se rompa y haya podido crear esta Carmen con toda libertad.

¿Tiene en mente la versión de Gades?Inspiración es todo e, incluso, lo que no te guste también es inspiracional. Todas estas versiones son bellísimas y yo no le restaría ninguna calidad a ninguna. Pero mi trabajo ha sido precisamente el romper con todas ese imaginario que, por ejemplo, Gades nos dejó. Yo, con el máximo respeto, lo que quería era alejarme de eso.

Es un montaje donde no hay hombres. ¿Por qué?Era una óptica que Óscar me propuso, que todo el elenco fuera femenino. Verdaderamente, hombres están los justos, los esenciales, los necesarios. Esto aporta un discurso a nivel social en el que seguimos apoyando esa equidad entre la mujer y el hombre. Y sobre todo, aporta un concepto a ese discurso de las "carmencitas". Todas las bailarinas lo son y cada una es el alter ego de Carmen.

¿Qué va a potenciar de esta nueva Carmen?Quería mostrar la vulnerabilidad de Carmen, a pesar de ser una mujer muy potente y de bandera, en su interior hay mucho miedo y hay muchas pasiones. He intentado proveer a esas bailarinas de distintas personalidades, de polos opuestos. De la más fuerte a la más débil, pasando por todas las facetas hasta llegar a esos polos opuestos.



El bailarín, frente al cartel del espectáculo El Musical Flamenco Carmen. JOSÉ GONZÁLEZ

De actuar, ¿qué personaje habría sido usted, el torero o el soldado?Los dos son extremos. Lo que tienen de opuesto lo tienen de igualdad. Al final, los dos se acaban desesperando, acaban volviéndose locos. Yo habría sido la locura de estar en el intérprete en este baile. Entendida como concepto de dos hombres que terminan en el mismo punto.

Tiene 37 años. Lleva una larga trayectoria porque empezó de niño en la danza.Mi infancia estuvo volcada absolutamente en la danza. Empecé con seis años porque obligué a mis padres a que me llevaran a bailar. Los pobrecitos, que no tenían ni idea de este mundo, dijeron: "Dónde metemos a este crío". Les obligué a que se enterasen para encontrar un lugar donde crecer dentro de la danza. Entonces, mi infancia siempre ha sido bailando en ferias, en peñas... Luego entré en academias, en el conservatorio, en compañías... A los 16 años me fui solito a vivir a Madrid, a buscarme la vida. No creo que la máxima calidad la otorgue el estudio temprano. Ayuda, obviamente. Pero hay muchas cosas que sé, pero no sé por qué las sé.

¿Tuvo buenos profesores?Tuve la suerte de que mi primera profesora fue Sonia Poveda, hermana de Miguel, todos somos de Badalona. Ella era bailaora y estaba en los tablaos. Le dijo a mi madre que me pusiera a escuchar flamenco, y hay palos que conozco que no sé por qué he llegado a ellos. Están ya metidos dentro de mí de una forma natural, como el hablar. Luego tengo compañeros que empezaron con 10 años y son increíbles.

¿Tiene referencias del mundo flamenco que le hayan marcado de una manera más precisa?He tenido la suerte de que como me fui tan pequeño, las compañías en las que entraba eran mis maestros. Guito es el que me enseñó a colocarme de una forma. Me decía las rodillas así. O Antonio Canales, cuando empecé a trabajar con él, me conmocionó en el estudio a la hora de corregirme. Todo eso era como burbujas que en mi cerebro decían hay otras formas... Mis directores fueron mis maestros, igual que José Antonio en el Ballet Nacional de España.

Carmona, con el director, Óscar de Manuel, y Lara Grube, alter ego de Carmen. JOSÉ GONZÁLEZ

Usted está de gira permanentemente fuera de España. ¿Cómo perciben los europeos este arte?Yo lo percibo con mucho cariño. No sé si hay diferencia con los españoles. Al final lo que gusta es la calidad, cuando algo está bien hecho, aunque el discurso no te convenza vas a salir con gusto. Lo que yo trabajo mucho es la calidad: lumínica, sonora, técnica, coreografía... Que sea una experiencia de mucha calidad. Cuando estuve con El salto en los Teatros del Canal, recibí un cariño abrumador. Hace poco he estado en Japón y lo mismo. El público, cuando terminé, se puso de pie. Me dijo la promotora que nunca lo había visto de pie. A Rumanía he ido este año tres veces y la gente lo vive con una pasión y energía.

¿Qué le gusta más, bailar o imaginar bailes para otros?Hace muy poquito era bailar y ahora es imaginar. Me encantará reciclarme como coreógrafo.