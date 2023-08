50 aniversario del hip hop: dónde celebrarlo en la ciudad de Nueva York

La cultura Hip Hop nació en los años setenta en los barrios del Bronx y Harlem, de Nueva York, poblados entonces mayoritariamente por habitantes afroamericanos. Comenzó como un baile urbano que con el paso de tiempo se transformó en un lenguaje que muchos jóvenes eligieron y eligen para expresarse.

El movimiento hip hop se extendió rápidamente al resto del mundo, aunque en ocasiones fue invisibilizado por sus orígenes marginales

Este movimiento rápidamente se extendió al resto del mundo, aunque a causa de sus orígenes marginales fue invisibilizado y discriminado durante décadas. Desde este verano la ciudad de Nueva York celebra, en sus cinco distritos (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island), el 50 aniversario de este género musical y fenómeno social.

La avenida Sedgwick y el Hip Hop Boulevard. Maridelis Morales

El padre del hip hop

El lugar del nacimiento oficial del hip hop se sitúa el 11 de agosto de 1973 en una fiesta llamada Back to School Jam que se celebró en la sala comunitaria del edificio ubicado en el 1520 de Sedgwick Avenue, en la zona oeste del Bronx. La fiesta fue organizada por Clive Campbell, más conocido como DJ Kool Herc y ahora también como The Father of Hip Hop (el padre del hip hop).

El jamaicano Clive Campbell, más conocido como DJ Kool Herc, es reconocido como el padre del hip hop

Nacido en Kingston (Jamaica), Campbell tiene ahora 68 años. Con 15 años, ya en el Bronx, comenzó a organizar fiestas callejeras y su dedicación al cultivo de su musculatura le hizo ganar el apodo de “Hércules” que luego adoptó en su nombre artístico como Kool DJ Herc. En estas fiestas se fue dando cuenta de lo mucho que el público se animaba cada vez que sonaba la parte más rítmica de las canciones funk de James Brown, la parte en la que no había letra, los llamados “breaks”. DJ Kool Herc decidió entonces coger la aguja del tocadiscos y manualmente regresarla al punto de la canción en el que había empezado el break para extenderlo tantas veces como él deseaba.

Mural en Harlem. NICHOLAS KNIGHT

La influencia de James Brown

En la citada fiesta que DJ Kool Herc dio en el 1520 de la avenida Sedgwick para el cumpleaños de su hermana Cindy utilizó, según el documental "And you don't stop", dos temas de un mismo álbum de James Brown para reproducirlos uno detrás de otro y conseguir el mismo efecto que inicialmente conseguía manualmente al mover hacia atrás la aguja del tocadiscos: extender el break de la canción. Esto dio nombre al “breakbeat”, que permitió la evolución y creación de nuevos estilos de baile, entre ellos el hip hop.

En las próximas semanas hay eventos y tours por los cinco distritos de Nueva York vinculados al hip hop

Para celebrar este aniversario histórico, la oficina de turismo de Nueva York se ha asociado con Mass Appeal, compañía de entretenimiento detrás del Hip Hop 50, para apoyar eventos clave en toda la ciudad y ha lanzado un centro dedicado al contenido del hip-hop en NYCtourism.com, así como diversos tours por los murales y locales icónicos del género.

Bar de Brooklyn. Sweet Brooklyn

Mapa interactivo

El centro presenta un mapa interactivo de experiencias de hip-hop en los cinco distritos, con entrevistas, preguntas y respuestas de aficionados locales al hip-hop, guías de la cultura hip-hop, historia, tiendas, restaurantes, murales (Street Art) y tours por los barrios, además de una lista de eventos conmemorativos y exposiciones culturales por toda la ciudad de Nueva York.

"La Ciudad de Nueva York es el lugar de nacimiento oficial y el centro de la cultura hip-hop, desde la música hasta su influencia global en el arte, la moda, la danza, el idioma y más", señala Fred Dixon, presidente y CEO de Turismo + Convenciones de la Ciudad de Nueva York. "El hip-hop ha tenido un impacto duradero en la cultura de la ciudad de Nueva York que se puede experimentar en los cinco distritos, y estamos entusiasmados de darle vida a NYCtourism.com a través de nuestro centro de contenido que es nuestra carta de amor al hip-hop en Nueva York".

Toda la información de los eventos de hip-hop que tendrán lugar en los cinco distritos de Nueva York está en nyctourism.com

