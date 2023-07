El pueblo a solo 20 kilómetros de Logroño que tiene una curiosa réplica de la Estatua de la Libertad

El 28 de octubre de 1886, para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se inauguraba la Estatua de la Libertad de Nueva York al sur de la isla de Manhattan. Este monumento fue un regalo del pueblo francés al norteamericano para afianzar la amistad entre ambas naciones. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que en España tenemos nuestra propia versión de la escultura. Para sorpresa de muchos, no se encuentra ni en Madrid ni en Barcelona, si no en un pueblo de La Rioja ubicado a solo 20 kilómetros de Logroño: Cenicero.

El monumento, inaugurado en 1897, se levantó en honor a la Milicia Urbana de Cenicero y sus hazañas durante las guerras carlistas. La localidad donde se encuentra es Cenicero, municipio cuyo nombre se manejan dos teorías: una relaciona el topónimo con las cenizas que dejaban los pastores al realizar hogueras durante el invierno, mientras que la otra remite al nombre latino Cinassariam, que aludía a las cenizas que sobraban al producir el carbón vegetal.

Estatua de la Libertad en Cenicero. Juanje 2712 / Wikimedia Commons

En cuanto a por qué encontramos una réplica del símbolo de Nueva York en sus calles, esto tiene que ver con un episodio acaecido en el siglo XIX. En plena guerra carlista, un grupo de setenta hombres de Cenicero resistió heroicamente durante 26 horas a las tropas del general Zumalacárregui, integradas por cinco mil soldados. El 27 de octubre de 1897 se colocaba una réplica de la Estatua de la Libertad en la plaza de Cantabrana en homenaje a aquellos valientes. Esta esfinge fue realizada por un artista del cercano pueblo de Briones, Niceto Cárcamo, y costó cien pesetas de la época.

La Estatua de la Libertad española

Pese a su enorme parecido con la original, su altura no llega al metro y medio y su peso es de 52 kilogramos. En 1936, tras la llegada al pueblo de las tropas carlistas leales a Franco, la estatua fue desmotada y no regresó a su ubicación hasta 1976, cuando un grupo de vecinos la colocó en un nuevo pedestal con los nombres de los héroes de 1834.

Estatua de la Libertad en Cenicero. Zarateman / Wikimedia Commons

Esta resistió hasta 1997, cuando, con ocasión del primer centenario de su creación, fue sustituida por una copia en bronce. No obstante, la original aún puede verse en la Casa de la Cultura. La diferencia de altura entre la estatua de Cenicero y su gemela neoyorquina es más que evidente, pero ambas logran el mismo objetivo con creces: celebrar la libertad.

Cómo llegar a Cenicero

El trayecto entre Logroño y Cenicero es de tan solo 23 minutos por la AP-68. La estatua se encuentra en la plaza Dr. San Martín, a una calle de la plaza de España donde encontramos el Ayuntamiento.

