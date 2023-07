Diez piscinas en hoteles increíbles para dar la vuelta al mundo (y una está en España)

Seas o no de interior, el cuerpo te pide tardes de piscina cuando llega el buen tiempo. De la mano de Preferred Hotels & Resorts, el sello de hoteles independientes de lujo, con más de 700 propiedades en 80 países, y Beyond Green, la cartera global de hoteles más sostenibles del planeta, nos vamos de chapuzón en chapuzón por diez hoteles de todo el mundo, desde España hasta México y Singapur, pasando por India, Italia o la Polinesia Francesa. Estas piscinas no tienen nada que envidiarle a ninguna playa.

Asomadas al mar, en medio de la jungla o rodeadas de rascacielos, estas piscinas constituyen un destino en sí mismo

La singular piscina de La Casa de la Playa. CESAR BEJAR

La Casa de la Playa (México)

Resguardada en la selva maya, en una de las playas más icónicas del mundo, La casa de la Playa es una experiencia en sí misma. Este refugio de tranquilidad es una oda a la intimidad, el lujo y la tradicional hospitalidad mexicana. Desde su piscina infinita que se eleva sobre el mar hasta su diseño, que recuerda a los antiguos templos mayas, pasando por su gastronomía, es un destino perfecto para perderse este verano.

The Fullerton Hotel Singapore. E. Hendricks

Fullerton Hotel Singapore (Singapur)

Durante casi un siglo este templo del neoclasicismo ha desempeñado un papel clave en la historia de Singapur. Construido en 1928 para albergar la Oficina General de Correos de Singapur, el edificio de The Fullerton Hotel Singapore se convirtió rápidamente en un emblema de la ciudad y hoy es considerado uno de los mejores hoteles del mundo. Su piscina infinita, con espectaculares vistas al skyline, es el lugar perfecto para disfrutar de un buen baño mientras vislumbras el mejor atardecer de la ciudad. O del país.

Piscina del Boho Club. Al fondo, el pico de La Concha. Preferred Hotels & Resorts

Boho Club Marbella (España)

En Boho Club Marbella mandan el estilo boho-chic y el lujo relajado. Cuenta con 30 habitaciones con mucho encanto situadas en un entorno idílico, a pocos pasos del mar… Este hotel-boutique está diseñado para crear momentos, desconectar y saborear la gastronomía del chef malagueño Diego del Río. Un vergel de jardines y una piscina de ensueño con vistas al pico de La Concha son los ingredientes perfectos para disfrutar de un buen picnic.

El Boho Club está diseñado para desconectar y para degustar la gastronomía del chef malagueño Diego del Río

Piscina de Nueva York con vistas al Empire State Building. Preferred Hotels & Resorts

Virgin Hotels New York (EE UU)

El Virgin Hotel Hotels New York ocupa una manzana entera en el corazón del barrio neoyorquino de NoMad. Su diseño, capitaneado por el estudio Markzeff y la firma de arquitectura Stantec ha sido concebido como una fusión de lo contemporáneo con la clásica estética de Virgin y el dinamismo de la Gran Manzana. El hotel, que aspira a ser parte de la vibrante vida neoyorquina, cuenta con 460 habitaciones distribuidas en 39 plantas, y unas impresionantes vistas. Además, posee piezas de arte que celebran la historia de la ciudad y que son un guiño al legado de Virgin. Nada mejor que relajarse en The Pool Club, donde disfrutar de buenas vistas al Empire State Building. Su piscina, rodeada de rascacielos, te dejará sin palabras.

Piscina Tropicana de The Hollywood Roosevelt. DUSAN SIMONOVIC

The Hollywood Roosevelt (EE UU)

Situado en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, The Hollywood Roosevelt es uno de los hoteles más emblemáticos de Estados Unidos y un sueño para los viajeros más cinéfilos. En 1929 acogió la ceremonia de entrega de los primeros Oscar y, desde entonces, ha servido de punto de encuentro para los creativos, que encontraban en él un respiro del bullicioso barrio angelino. Destaca desde su amplia azotea hasta su piscina Tropicana, rodeada de palmeras, uno de los oasis más preciados de la ciudad. Su mural multimillonario en el fondo de la piscina, realizado por el pintor británico David Hockney, es considerado una de las maravillas artísticas y arquitectónicas de Los Ángeles.

El mural del fondo de la piscina Tropicana de The Hollywood Roosevelt está considerado una de las maravillas artísticas de Los Ángeles

Zona de relajación en el Suryagarh Jaisalmer. Vineet Modi

Suryagarh Jaisalmer (India)

Conocida como La Ciudad Dorada, la antigua Jaisalmer es Patrimonio de la Humanidad. Allí se encuentra Suryagarh Jaisalmer, la puerta de entrada al desierto del Thar: un espacio de libertad y descubrimiento donde disfrutar del silencio y la cultura india. En este templo, miembro de Beyond Green, se conservan cuidadosamente las tradiciones indias, pero enmarcadas en un contexto moderno para llevarlas a otra dimensión. De estilo fortificado, cuenta con 90 habitaciones y suites que dan a unas verandas que recuerdan a la arquitectura palaciega, y tiene un Spa difícil de olvidar. Especial mención a su piscina, para disfrutar de un retiro alejado del bullicio del hotel.

Piscina en The Brando. Beyond Green

The Brando (Polinesia Francesa)

En la isla privada de Tetiaroa, en la Polinesia Francesa, The Brando es el sueño del actor Marlon Brando y del propietario del resort, Richard Bailey, que refleja la visión del estilo de vida y la cultura de la Polinesia. Un lugar exclusivo al que sólo se puede acceder mediante Air Tetiaroa, la aerolínea privada del resort. Las 35 villas desembocan en unas playas de arena blanca poco frecuentadas por los humanos. Allí lo que encontrarás son tortugas marinas, mantarrayas y aves exóticas. Su piscina principal, a los pies de una inmensa playa de agua cristalina, se funde con el paisaje. No hay mejor lugar para relajarse después de un largo día de sol.

El actor Marlon Brando trasladó su visión del estilo de vida en la Polinesia al resort The Brando, en la isla privada de Tetiaroa

Nile Safari Lodge. Beyond Green

Nile Safari Lodge (Uganda)

Asentado en “La Perla de África”, Nile Safari Lodge linda con uno de los lugares más impresionantes del continente: el Parque Nacional de las Cataratas Murchison, el más antiguo del país, conocido por su prolífica y diversa fauna. Diseñado para ser mínimamente intrusivo con la naturaleza, su interiorismo diluye los límites entre el interior y el exterior. El lodge propone safaris nocturnos por las cataratas Murchison para descubrir algunos de los 76 mamíferos y 451 especies de aves de la zona, paseos guiados por la naturaleza, avistamiento de fauna en barco… Y una extensa propuesta de bienestar. Su espectacular piscina se funde con la sabana. Desde allí las vistas son impresionantes.

Piscina del Turtle Inn. Beyond Green

Turtle Inn (Belice)

En la costa sur de Belice, entre la jungla y el arrecife de coral más largo del hemisferio norte, se encuentra Turtle Inn, un fabuloso hotel propiedad del cineasta Francis Ford Coppola, un sueño para las escapadas de verano con amigos y familia. Este hotel “eco”, con 25 exóticas cabañas de playa con techo de paja, cuida tanto al medio ambiente como a sus huéspedes, que dicen maravillas de afamados masajes tailandeses y tratamientos faciales y corporales exóticos. Su piscina, a los pies del Caribe, es de esas que se te quedan grabadas en la retina. Sea cual sea el plan, es el lugar perfecto para perderse y explorar nuevos mundos.

El Turtle Inn, entre la jungla y el arrecife de coral del sur de Belice, es propiedad del cineasta Francis Ford Coppola

Spa del Lefay Resort & Spa Lago di Garda. lefayresorts.com

Lefay Resort & Spa Lago di Garda (Italia)

Rodeado por casi 11 hectáreas verdes, en una colina a la orilla del lago de Garda, Lefay Resort & Spa Lago di Garda, miembro de Preferred Hotels & Resorts y que recientemente ha entrado en la cartera de Beyond Green, es un refugio sostenible con espectaculares vistas panorámicas de la Riviera dei Limoni. Este escondite “eco” cuenta con 96 suites decoradas con mármoles italianos y metales preciosos de la zona. En el corazón del hotel, con vistas al lago, se encuentra el galardonado Lefay Spa, un exclusivo templo del bienestar que cuenta con saunas, baños de vapor y una piscina infinita que abraza la montaña.

