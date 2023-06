Cómo hacerte con un ordenador por menos de 100 euros en la subasta de objetos perdidos de Madrid

Este jueves 15 de junio ha comenzado la subasta de objetos perdidos organizada por el Ayuntamiento de Madrid con todos los objetos que se han acumulado en el consistorio durante dos años y que no han sido reclamados por sus dueños. Desde relojes, bisutería, libros electrónicos, móviles, ordenadores, hasta un cáliz, discos de vinilo o un rosario.

Al no ser reclamados ni recogidos en un plazo de 24 meses, estos productos pasan a ser propiedad municipal, por lo que se dispone a su subasta a precios muy económicos. No obstante, como destacan en la web oficial, el Ayuntamiento no se hace responsable del estado de conservación de estos objetos, ni se aseguran de su correcto funcionamiento.

Cómo pujar en la subasta

A través de este enlace puedes acceder a la Sala Retiro donde se publican todas las pujas actuales, los días que quedan y los objetos. Así, puedes buscar por filtros, y seleccionar los objetos por los que estás interesado. Hay varios ordenadores por los que se puede pujar, cuyo precio de salida oscila entre los 65 euros y los 120 euros.

Concretamente, estos son los ordenadores que se subastan:

Portatil Lenovo Ideapad 320-14ISK.

Portátil DELL XPS P54G.

Portátil Lenono Ideapad 130S-11IGM.

Portatil Lenovo Ideapad 100-141IBY.

La subasta se realiza de forma telemática en la Sala Retiro, que son los encargados de eliminar cualquier dato personal que pudieran tener los ordenadores, así como de su tasación. El 28 de junio acaba el plazo para las pujas.