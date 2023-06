Qué fue de Paco Porras, el vidente de las hortalizas y uno de los representantes del 'tamarismo'

En los comienzos de la televisión del corazón surgió un grupo de personajes que, no se sabe si porque interesaban o hacían gracia, coparon muchos minutos de televisión, sobre todo en Crónicas Marcianas.

Tamara (luego Ámbar y Yurena), Leonardo Dantés, Tony Genil, Arlequín, Loly Álvarez o Paco Porras alcanzaron una fama que pocos podían imaginar.

Este último, también llamado 'El vidente de las hortalizas', protagonizó algunas polémicas con sus compañeros en busca de más presencia en los medios y más rédito económico que ellos.

Con la cantante vivió momentos esperpénticos en los que ella decía haberse quedado embarazada de Porras, apareciendo al instante el vidente para negarlo todo, con enfado mediante de la madre de Tamara, la mítica Margarita Seisdedos.

Paco Porras, en 'Crónicas marcianas'. TELECINCO

El vidente decidió desfilar por los platós en solitario darse a conocer, asegurando a los espectadores que le veían que era capaz de leer el futuro en las frutas y verduras.

Visita a 'Sálvame Deluxe'

También apareció en la película de Javier Cárdenas, FBI: Frikis Buscan Incordiar, pero tras esto, poco a poco, el interés del público fue cayendo, hasta desaparecer por completo de la televisión y la prensa.

Ya que no le llamaban para ningún programa, excepto alguna aparición esporádica en Telecinco para recordar viejos tiempos. En 2015 se dedicó al mercado de los licores y en 2016, fue colaborador en Radio Internacional, donde criticó duramente a Mediaset.

Paco Porras en 'Sábado Deluxe'. MEDIASET

No obstante, en 2020 visitó Sálvame Deluxe, donde comentó que estaba arruinado económicamente, sin casa, con una discapacidad y sin familia: "Me he quedado solo y paralítico".

También contó que había sufrido vejaciones en contra de su voluntad: "Fui a un chalet en Altea pensando que iba a hacer sesiones esotéricas y cuando llegué allí me prostituyeron. Me quedé sin un céntimo con esta crisis que estamos pasando y tuve que dejar que me prostituyeran y humillaran".

Paco Porras en 'Sábado Deluxe'. MEDIASET

De las hortalizas a los espejos

El programa de Telecinco Socialité contactó con el vidente en noviembre de 2022 y les contó que ahora leía el futuro a través de los espejos (dejando en el pasado las hortalizas), cobrando 50 euros por consulta.

En sus últimas publicaciones en redes sociales muestra su trabajo en la radio, en Onda Orgullo, donde comenta que tiene un programa de esoterismo en la madrugada de lunes a jueves. También ha colaborado con otros programas de la emisora y sus presentadores.