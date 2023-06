Emily Blunt no quiere que sus hijas se conviertan en actrices

La actriz Emily Blunt es madre de dos hijas, frutos de su matrimonio con el también actor John Krasinski: las pequeñas Hazel, de nueve años, y Violet, que en julio soplará siete velas. Y al hablar sobre ellas, la protagonista de Al filo del mañana o Sicario tiene claro que no le gustaría en absoluto que ellas siguiesen sus pasos y estudiasen interpretación con la idea de triunfar en Hollywood como sus padres.

En una entrevista que ha concedido a la edición británica de la revista Harper's Bazaar, Blunt, de 40 años, ha admitido que lo pasa mal cuando habla de ello. "Se me ponen los pelos de punta cuando la gente me dice: 'Mi hija quiere ser actriz'. Porque yo quisiera reponderles: '¡Que no lo haga!'", ha afirmado.

La intérprete de El diablo viste de Prada ha añadido que la única razón es que se trata de "una industria muy dura" y que "puede ser muy decepcionante", especialmente para las mujeres. "Mucha gente te dice que no te tienes que tomar ciertas cosas como algo personal, pero es que son completamente personales, sobre todo cuando te están juzgando por tu físico", ha puntualizado.

Para la actriz, tener que lidiar con ese tipo de comentarios no compensa la fama, de ahí que ella actúe con total normalidad esa parte de su vida, para que ellas no la vean como alguien mundialmente famoso y quieran seguir sus pasos.

"Cuando me veo en una valla publicitaria, tengo esta disociación completa y pienso: '¿Quién es esa?'", ha dicho Blunt, que afirma que sus hijas hacen exactamente lo mismo, apenas dicen un "oh, ahí está mamá", pero que luego no les apasiona lo más mínimo. "Lo que es de verdad emocionante para ellas es cuando puedo recogerlas de la escuela y llevarlas a nadar", ha explicado.

A pesar de ello, la británica de 40 años ha admitido que le parece "saludable" que cualquier persona tenga ambición y, en el caso de las actrices —incluso si sus hijas finalmente lo desean ser—, es crucial "saber lo que vales". "Tener ambición es saludable, no debe verse como algo negativo. Se trata de conocer tu valor y lo que puedes aportar a un proyecto. Y nunca disculparse por hacerlo bien", ha finalizado.

Ya en 2021, en una entrevista al Sunday Times, Emily Blunt admitió que en su casa "no se habla de la fama" y calificó como "extraño" el momento en el que su primogénita le preguntó si era famosa porque se lo había dicho un compañero de clase.