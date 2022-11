Emily Blunt le pidió a un guionista que escribiera a su personaje como si fuera un hombre

El papel de “mujer fuerte” ha asaltado un par de ocasiones la carrera de Emily Blunt, en películas tan celebradas como Al filo del mañana o Sicario. No obstante, la actriz británica reveló hace poco que odia esta etiqueta, que se ha convertido en algo así como un tópico. “Abrir un guión y leer las palabras ‘protagonista femenina fuerte’ es lo peor. Me hace poner los ojos en blanco. Me aburre. Esos papeles se describen como increíblemente estoicos, te pasas todo el tiempo actuando duro y diciendo cosas duras”, revelaba hace poco, durante la promoción de The English: una serie western cuya protagonista a priori parece encajar en esta descripción. La historia se centra en una mujer británica que, una vez llegada a EE.UU., decide emprender una épica venganza.

Blunt, en la revista Porter, ha indicado sin embargo que es más complejo de lo que parece. “Me encanta que llegue al Salvaje Oeste como si fuera Alicia, según la imagen del ‘ideal’ femenino. Y sin embargo hay en ella una fiebre de venganza. Parece muy fuera de lugar en este paisaje tóxico y bastante masculino al que llega”. Al hilo del tipo de papeles que suelen ofrecerles a las mujeres, Blunt ha recordado cómo una vez, durante la producción de una película cuyo título no ha desvelado (podéis hacer apuestas de cuál fue), llegó a pedirle al guionista que escribiera a su personaje como si fuera “un tío”. Solo así, pensaba Blunt, adquiriría la enjundia necesaria y se alejaría del tópico.

“Escríbeme como un tío y yo haré las cosas de ‘chica’”, recuerda que le dijo. “Escríbeme como lo harías como un hombre: falible y complejo y difícil y turbio. Todavía hay que recordarle a la gente que no debe limitar a las mujeres a un determinado ideal”. La actriz también llama la atención sobre los sesgos que sufren las mujeres más allá del guion, en cuanto al trabajo en sí. “A las mujeres se les sigue haciendo sentir a la defensiva por sus opciones de trabajo, y a los hombres no”, asegura. “Estar en el plató de Atlanta fue un reto porque volvía corriendo a casa cada fin de semana (y luego los niños venían a verme durante cinco o seis días), y era increíble la cantidad de gente que me preguntaba dónde estaban mis hijos”. The English está disponible en HBO Max.