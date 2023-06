La actriz Fernanda Tosky también acusa a Tenoch Huerta de abusos sexuales

Después de exponer públicamente los abusos que había sufrido a manos de Tenoch Huerta, la saxofonista y activista María Elena Ríos respondió "Así es y a varias más" cuando una usuaria le preguntó por Twitter si el actor de veras la había agredido sexualmente. Y otra de esas mujeres también ha alzado la voz: la actriz Fernanda Tosky.

La intérprete ha roto su silencio en las últimas horas para confesar no solo que también estuvo saliendo con el actor que encarnase a Namor en Black Panther: Wakanda Forever sino que le mandó todo su apoyo a Ríos a la vez que confesaba que ella también vivió una mala experiencia con él mientras fueron pareja.

A través de su cuenta de Twiter, Tosky retuiteó una ilustración de la saxofonista que reza "Elena, yo sí te creo" y un mensaje de otra usuaria, la artista Sofía Weidner, en el que se puede leer: "Aquí estamos todas para respaldarte, Elena, yo te creo, no estás sola. Que caiga el psicópata, que caiga el narcisista, que caigan todos lxs [sic] abusadores".

En su tuit, la actriz recordó cuando estuvo saliendo con Huerta, quien ahora está inmerso en una nueva adaptación al cine de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, donde interpreta al protagonista. "Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y, repito, en mi experiencia no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses", escribió.

"Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos", agregó finalmente Tosky, quien ya antes había dado pistas de que podía ser otra víctima de Huerta después de que este saliera a defenderde de las acusaciones de María Elena Ríos en un comunicado. "Ya vi a Tenoch Huerta defendiéndose. Igualito que cuando le reclame lo que me hizo hace 7 años. ¿Te acuerdas? Yo sí", denunció la actriz, citando al actor.

Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia,no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses.

Me lastimo y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos. https://t.co/JxkdYxWVpX — Fernanda tosky (@FernandaTosky) June 11, 2023

Además, María Elena Ríos ha reaccionado al comunicado del intérprete del Universo Cinematográfico de Marvel en el que se defendía de las acusaciones. De nuevo a través de sus redes sociales, la saxofonista ha dado a conocer las amenzas por parte de los seguidores del actor mexicano que le han estado llegando desde que decidiese alzar la voz.

"Tenoch Huerta, hoy no puedo contestar a tu comunicado con calma porque, como sabrás, promuevo una ley para que mujeres violentadas por abusadores, cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia y no tengan miedo como el que tú y tus fanáticos tratan de sembrar en mí", ha explicado.

Adjuntas en el tuit, varias capturas de pantalla en las que los fans de Huerta le han escrito mensajes privados con frases como "Tu y tu puto feminismo se pueden ir a la verga" o "Te voy a echar más ácido por perra". Esto último se refiere a que María Elena Ríos es superviviente de feminicidio en grado de tentativa por un ataque con ácido.