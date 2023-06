El actor Tenoch Huerta es denunciado por agresión sexual

La saxofonista y activista María Elena Ríos ha descrito al actor mexicano Tenoch Huerta como un "depredador sexual", acusándolo de agresión. Lo ha hecho de forma pública a través de su cuenta de Twitter, donde ha respondido así de tajante ante una polémica por la que estaba enfrentada al colectivo Poder Prieto.

En un principio, la polémica estaba bastante alejada de la vida del intérprete del antagonista Namor en Black Panther: Wakanda Foerever, dado que la artista solo se había quejado en principio de que Poder Prieto hubiese publicado un podcast en el que ella participó, pero que no daba su consentimiento para que viera la luz al no haber sido remunerada por el mismo.

"Oye, Poder Prieto: no tienen consentimiento en difundir un material que no me quisieron pagar, y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis", escribió María Elena, adjuntando la captura de pantalla de la story de Instagram en la que criticaba que ese podcast aún permaneciese público y se quejaba de que fue "un gran error" pertenecer a ese colectivo.

Además los tildaba de "incongruentes" por cómo la trataron. "¿No aprenden verdad? Aparte de violentos por defender al depredador de Tenoch Huerta, explotadores", continuaba su tuit. Unas palabras parecidas a las que también se podían leer en la captura de pantalla, donde tildaba al actor de "carroñero".

"A mí no me van volver a intimidar", tuiteó a continuación María Elena, quien es una superviviente de feminicidio en grado de tentativa por un ataque con ácido.

Oye MARCA de @poderprieto_mx

NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis.



¿No aprenden verdad?

Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores. pic.twitter.com/zeub6uEthv — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 8, 2023

Sin embargo, y ante la petición de Poder Prieto del derecho a réplica y de que no hubiese más repercusiones ni con el tema de que no pagaban como en el del intérprete de 42 años, María Elena Ríos fue más allá: "Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de Marvel. No ando jugando".

"Hablan de la cancelación y lo primero que hacen cuando no aguantan la verdad es evadir", dijo la activista, que comenzó a contestar las dudas de sus seguidoras. Cuando una usuaria le preguntó si el actor la había agredido sexualmente respondió "Así es y a varias más" y cuando otra usuaria le preguntó que por qué "depredador sexual", ella contestó: "Porque lo es, por qué más".

Ante otra usuaria que le pidió más detalles, la saxofonista explicó que quiere ir "con calma" porque "no hay prisa". Muchas otras usuarias le han asegurado que la creen y, además, han arremetido contra algunos nombres importantes dentro del colectivo Poder Prieto.

Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

¿Por qué me tarde en hablarlo?

Porque tengo un proceso.



¿Por qué no denuncié?

Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual .



Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder. pic.twitter.com/VXHpMmI7hB — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

María Elena Ríos ha recibido mensajes de odio desde que lo sacase a la luz, algunos de ellos preguntándole si acaso quiere "más ácido" o por qué no se mata si tan mal se lo hizo pasar. Ella ha tuiteado: "¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un superhéroe es abusador, manipulador y depredador sexual".

Por ahora ni el actor ni su representante han hecho ninguna declaración al respecto. Tenoch Huerta tiene aún escrito como biografía de Twitter "miembro de Poder Prieto".