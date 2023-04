Jonathan Majors: estos son los proyectos cancelados del actor tras su arresto

2023 iba a ser el año en que Jonathan Majors se consolidara como estrella de Hollywood. El actor había escogido papeles con sumo cuidado: luego de Territorio Lovecraft y de Da 5 Bloods de Spike Lee, Majors se presentó como El que Permanece en el season finale de Loki, confirmándose como el gran villano a batir de la actual Saga del Multiverso de Marvel. Según el plan de Kevin Feige, Majors reaparecería como Kang el Conquistador en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, empezando la Fase 5.

Y así ha sido. Kang, como Thanos en la Saga del Infinito, es el enemigo troncal del futuro de Marvel, y Majors pudo compaginar Quantumanía con otro film de gran éxito, Creed III. El problema es que poco después, el pasado 25 de marzo, fue arrestado en Nueva York acusado de agresión y acoso a una mujer sin identificar, que sería su pareja. Majors responderá por estos cargos en los tribunales el próximo 8 de mayo, pero entretanto ya se están dando a conocer diversas consecuencias por lo ocurrido.

Por ahora no ha sido apartado de Marvel, pero le han dado la espalda dos agencias de publicidad con las que tenía trato. También le han eliminado de una campaña del ejército de EE.UU. y de otra (que no había llegado a materializarse) con los Texas Rangers. Todo mientras Searchlight Pictures planea estrenar a finales de año Magazine Dreams: drama donde Majors encarna a un culturista que tuvo muy buenas críticas en Sundance, y por el que Disney quería hacer campaña en los Oscar.

En teoría Magazine Dreams se estrenará (¿a lo mejor en Disney+ directamente?) pero no puede decirse lo mismo de otros proyectos de los que Majors ha ido siendo apartado durante los últimos días.

The Man In My Basement

Majors iba a protagonizar y producir (a través de su sello Tall Street Productions) esta esperada adaptación de una novela que hizo mucho ruido hace unos cuantos años. Walter Mosley escribió El hombre del sótano en torno a 2004, partiendo de una inquietante premisa: un tipo blanco le ofrecía 50.000 dólares a uno negro para que le dejara pasar el verano encerrado en el sótano de su casa. El segundo hombre accedía, viéndose entonces con la posibilidad de espiar al extraño huésped.

Ahora que Majors afronta medidas legales el proyecto ha quedado totalmente congelado, y puede que Tall Street Productions no tarde en desvincularse de la adaptación.

Otis Redding

Otis & Zelma

En el manual de todo actor que quiere ser tomado en serio por Hollywood figura encabezar un biopic cuanto antes. Majors tenía la lección aprendida, y por eso en los últimos meses estaba rondando un proyecto para el que se iba a poner en la piel del músico Otis Redding. Quien fuera el rey del soul y firmara una canción inmortal como (Sittin’ On) The Dock of a Bay iba a protagonizar un film con atención especial a su pareja, Zelma Redding, con la que coescribió varias canciones. Para Zelma no se llegó a barajar actriz, y ahora mismo la película está en el limbo.

Otros proyectos que penden de un hilo

Marvel tenía grandes planes para Majors. Se supone que el actor ya había rodado la segunda temporada de Loki antes del arresto, y el MCU contemplaba que por lo menos protagonizara The Kang Dynasty; básicamente porque este crossover de los Vengadores previsto para el 2 de mayo de 2025 lleva el nombre de su personaje en su título. Kang, que bien podría reaparecer en el segundo crossover con el que concluiría la Fase 6 (Secret Wars), podría ser recasteado en los próximos días, y Majors quedarse fuera de la multimillonaria saga superheroica.

Jonathan Majors en 'Loki' Disney

El caso apunta a empeorar luego de que varias mujeres hayan empezado a cooperar con la fiscalía de Nueva York presentando nuevos cargos contra él. El futuro de Majors es incierto, y también lo es el de un par de películas que ya estaban muy avanzadas cuando todo ocurrió. Una es Da Understudy, producción de Spike Lee con Amazon. En ella Majors se reencontraría con el director de Hermanos de armas al interpretar a un actor de Broadway dispuesto a todo por medrar.

El otro proyecto es 48 Hours in Vegas, donde Majors volvería a interpretar a una figura real: la estrella del baloncesto Dennis Rodman. El film de Lionsgate recrea un curioso episodio de la carrera de los Chicago Bulls. Rodman se fue un fin de semana de fiesta a Las Vegas, y desfasó tanto que los días pasaron, se acercaba un partido clave y el tipo no se presentaba. El mismo Michael Jordan tuvo que ir en su busca.

Hoy por hoy, no está claro que 48 Hours in Vegas vaya a ver la luz. O, al menos, que lo haga con el protagonismo de Majors.

