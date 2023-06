Javier Cámara, en 'El Hormiguero': "Las peluqueras en mis series no tienen mucho trabajo, solo me ponen matabrillos"

Javier Cámara visitó este martes El Hormiguero para presentar la segunda temporada de la serie Rapa, que se estrena en Movistar Plus+ el 15 de junio con dos nuevos casos.

El actor y Pablo Motos no pararon de bromear durante la entrevista, incluso el invitado señaló ente risas: "Me pongo nervioso cada vez que vengo aquí".

Javier Cámara nos presenta la segunda temporada de RAPA, que se podrá ver en @MovistarPlus a partir del jueves #CámaraEH pic.twitter.com/8aia03h0Q5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 13, 2023

"Mi personaje en Rapa es pelirrojo en homenaje a ti, porque es tan toca pelotas como tú", le dijo al presentador, que quiso saber cuanto tiempo tardaban en teñirle la barba.

Cámara le contestó que "no tengo ni idea, como me duermo cuando voy a maquillaje... Además, las peluqueras de mis series no tienen mucho trabajo, solo me ponen matabrillos en la calva".

"¿Es verdad que puedes votar en la gala de los Oscar para decidir qué película se lleva la estatuilla?", le preguntó el valenciano al actor, que le respondió: "Puedo votar en los Goya y en los Oscar".

"Pero no sé por qué me han invitado a hacerlo porque no hablo muy bien inglés, es más, pensaba que era una broma y casi borro el mail. Me mandan las películas para verlas y poder votar", reconoció el actor.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, ¡Javier Cámara! #CámaraEH pic.twitter.com/HzCetivOMw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 13, 2023

También comentó que ha organizado una exposición fotográfica: El placer de mirar, donde recoge imágenes realizadas durante los rodajes de sus películas y series.

"Empecé a hacer fotos con el móvil hace poco, es que creía que me iba a olvidar de las cosas bonitas que me pasaban, por eso quise guardar las imágenes", explicó Cámara.