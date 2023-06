Así es Damián Mollá, la hormiga Barrancas que escribe libros para aprender inglés

El Hormiguero no podría funcionar sin las estrellas del programa: Trancas y Barrancas. Detrás de las hormigas están Juan Ibáñez y Damián Mollá.

El madrileño también es guionista del programa de Antena 3 junto a Dani Fontecha, María Dabán o Suko, que también suelen sentarse en la mesa con el presentador en las diferentes tertulias.

Mollá lleva en El Hormiguero desde sus inicios en Cuatro, y antes había trabajado junto a Pablo Motos, Marron o Ibáñez en la radio durante cinco años en el programa No somos nadie de M80.

Su faceta como escritor

Pocos espectadores saben que, aparte de sus apariciones en el espacio de Antena 3, Mollá tiene una faceta políglota como escritor, con varios libros en su historial.

This book is the milk!, This book is the Remilk!!, This book is the Milk Too!, This Book is the Mini Milk o This book is the Sh!t, escritos junto a Alberto Alonso, ofrece la posibilidad de aprender "hasta 2.000 palabras con risas, sorpresas y nada de esfuerzo".

También ha publicado otros títulos como Oh, my God!, Conejo-Man contra el coronavirus, aparte de sus aportaciones en los libros de No somos nadie.

Compañeros y socios

Damián Mollá y Juan Ibáñez se conocieron en la universidad estudiando Publicidad, y en la facultad hacían un programa de humor los viernes en la radio del campus.

Tanto éxito tuvieron que en 3º de carrera ya estaban trabajando de guionistas de El Club de la Comedia, de ahí a M80 y, posteriormente, El Hormiguero.

Junto a Ibáñez y Marron formó la empresa Tres calaveras huecas para realizar espectáculos de monólogos y el grupo musical El hombre linterna, con el que versionaban los temas más famosos de las series de los 80 y 90.