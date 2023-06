Un falso arquitecto, ha estafado a numerosos clientes al no finalizar las reformas en los domicilios de las personas que lo contrataban. Por ello, algunos de ellos han hecho un llamamiento a través de Todo es mentira.

Quien en un primer momento se hacía llamar David, fue denunciado seis afectados y en octubre fue detenido por la policía, pero quedó en libertad con cargos, y entonces se convirtió en Carlos y volvió a estafar.

Andri, una mujer que pagó 27.000 euros para una reforma, ha mostrado su casa en el programa de Cuatro totalmente en ruinas meses después de contratar al estafador. "Me inspiraba muchísima confianza, y ahora me siento idiota", ha expresado.

Se enteró de que Carlos era un estafador en marzo: "Me empezó a poner muchísimas excusas y solo tenía un obrero. Y, si venía, siempre se quejaba de que no tenía materiales". "Me llamó el 17 de mayo para hacer un trato y decirme que lo iba a acabar, para luego desaparecer", ha contado.

Andri no sabe nada de él, ni quiere saberlo. "Lo más impactante es que mi madre me ha dado sus ahorros de vida para esto", ha manifestado la estafada.

Otra víctima, Fernando Mateos, ha entrado en directo con el programa. "He sido el último tonto de turno. Me han estafado 25.000 euros", ha contado.

El hombre ha explicado que contactó con él a través de una agencia de reformas. "Se presenta para trabajar y me da plena confianza", ha relatado el estafado.

"Quiero a la gente a que haga la denuncia ante las cámaras porque hay gente a la que le da miedo", ha lanzado. Además, ha expresado que lo ha pasado muy mal por lo sucedido, y que la justicia no ha resuelto nada por el momento.